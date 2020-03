Un filial de nuevo en racha (3-1)

La Unión Deportiva Almería B confirmó este domingo su recuperación tras imponerse por 3-1 al Vélez, siendo la segunda victoria consecutiva para los de Fernando Santos Nandinho, algo que les permite no perder de vista las posiciones de play off de ascenso de las que salieron hace varias semanas tras sufrir un bache de cuatro jornadas sin saber lo que es ganar, sumando solamente dos puntos de doce posibles. Un doblete de Rubén Enri y un tanto de Raúl dejaron los tres puntos en el feudo almeriense ante un cuadro visitante que se dejó la piel pero no pudo con los de casa, pese a que la UDA B jugó con diez hombres desde el 71’.

El pichichi rojiblanco Enri volvió a reencontrarse con el gol en el anexo y lo hizo por partida doble. En el 12’, regateó a dos jugadores contrarios dentro del área y abrió el marcador. Pocos minutos antes del descanso, Contreras llevaba el esférico, corre Enri al espacio, recibe el catalán y dispara, tras recortar a un defensor, para aumentar una ventaja que pudo ser mayor si no le hubiesen anulado al delantero del filial un gol en el 23’.

Los malagueños apretaron tras la reanudación para tratar de acortar distancias, algo que casi consiguen en el 49’, pero Ezequiel lo evitó al sacar el balón sobre la línea. No fallaría, sin embargo, el conjunto almeriense en el minuto 67’. Robó Raúl en el centro del campo, se metió hasta la cocina, se la preparó perfecta para disparar e hizo subir al tanteador el 3-0. El choque estaba muy de cara y más que controlado para los locales, aunque Robles vio la segunda amarilla en el 71’ y los de Nandinho, que volvió a quejarse del arbitraje, tuvieron que afrontar con un hombre menos una recta final en la que encajaron, en el 73’, el tanto del visitante Cristian.