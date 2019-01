Las incesantes bajas, el 'talón de Aquiles' del CD El Ejido

El refuerzo Carlos Fernández, con molestias musculares

El club ejidense hizo oficial la contratación de Carlos Fernández a finales de la pasada semana, por lo que el jugador procedente del Hércules no entró en la convocatoria de José Sevilla, ya que no había realizado ningún entrenamiento con el grupo. De hecho, el atacante de 27 años de edad, no ha llegado a tierras ejidenses hasta esta misma semana. José Sevilla, técnico del conjunto del Poniente almeriense, espera poder contar ya este domingo ante el Atlético Sanluqueño con el jugador, que cabe recordar que ha llegado para reforzar el ataque celeste tras la salida de Antonio Pino, siendo el primer y único refuerzo invernal hasta ahora. Dicho debut, incluso su entrada en la convocatoria para esta cita en casa (17:00) ante los de la provincia de Cádiz, podría no producirse, ya que, por si no tuviera ya bastantes bajas el CDEl Ejido, el jiennense arrastra unas molestias musculares y estará estos días entre algodones a la espera de que evolucione favorablemente. Hoy, a las 13:15, será presentado oficialmente en Santo Domingo.