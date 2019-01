El CD El Ejido pierde en casa del Sevilla Atlético (1-0)

Dos jugadas puntuales, con una expulsión (52’) y un penalti (64’), condenaron al CD El Ejido a sufrir una derrota en casa de un buen Sevilla Atlético y a encadenar su sexta jornada sin saber lo que es ganar. Pese a las sensibles bajas y consciente de que le esperaba un duro rival sobre el césped, saltó el cuadro ejidense muy motivado al césped del campo Jesús Navas, buscando cambiar su dinámica y poder regresar a la senda de un triunfo que no había visto en los cinco encuentros anteriores.

Los del Poniente almeriense salieron muy bien posicionados, sin precipitarse. Gozaron en el inicio de varias jugadas a balón parado. La primera fue un lanzamiento de falta de Jesús Rubio en el 3’, que trató de engañar a Javi Díaz pero el meta local estuvo muy atento para parar el disparo. En el 9’ probó suerte, también de falta, Tomás. De nuevo Díaz hizo bien sus deberes. En el 11’, jugada ensayada celeste de la que tampoco pudieron sacar fruto. Estaba dejando buenas sensaciones el conjunto de José Sevilla en la primera mitad, pero fueron los hispalenses, sin embargo, los que gozaron de las mejores ocasiones para abrir el tanteador. Aulestia tuvo que lucirse en un cabezazo de Curro, a centro de Bryan, cuando corría el minuto 9. En el 14’, Casas armó la pierna derecha para sacar un potente tiro que también atajó el veterano cancerbero vasco.

El filial sevillista empezó a tener más el balón, aunque el CD El Ejido, por el momento, parecía estar cómodo, a la espera de aprovechar una contra o algún error rival, que los hubo, y muchos, pero por ambas partes. A falta de un par de minutos para el final de la primera parte, Samu Corral casi caza un balón de Velasco al área pequeña de su oponente, pero el choque se iría al descanso con el marcador inicial de 0-0.

Comenzó el equipo almeriense asediando a los de casa en la segunda parte, pero en cuestión de cinco minutos todo cambió, para peor, para los celestes. Se marchaba Ramos hacia la meta defendida por Aulestia y el local se fue al suelo en una carga de Sergio Sánchez, que no tuvo otra forma de frenarle, viendo la cartulina roja al ser el último defensor. Era el minuto 50 y la contienda se ponía cuesta arriba para los visitantes, que trataron de recomponerse, de no perder su solidez, pero en el 63’, el colegiado decretó penalti por una mano clara de Álex Sánchez. Lo transformó Curro en el 64’. Al los de José Sevilla no les quedaba otra que tirar de épica.

El técnico virgitano buscó la reacción con Fede, que entró por un Samu Corral que había estado ausente, pero el Sevilla Atlético no cedía y siguió monopolizando el juego, tratando de enfriar el choque. No arrojaba la toalla el CD El Ejido, pese a las adversidades. En el 88’, Díaz tuvo que salvar a su equipo tras un remate de Velasco que pudo suponer el 1-1, pero los del Poniente se fueron de vacío.