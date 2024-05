Realismo en mujeres mastectomizadas

La reconstrucción de la areola y el pezón mediante tatuaje no es algo nuevo y Rodrigo Gálvez hace ya años que la realiza de forma altruista a mujeres mastectomizadas no solo de Almería sino de todo el mundo. Ha puesto tinta sobre piel a pacientes oncológicas de España y de otros países del mundo. Por sus manos ha pasado un número incalculable de mujeres a las que con sus dibujos realistas ha devuelto las ganas de vivir, el valor de poder volver a verse en el espejo o de desnudarse ante su pareja. No recuerda exactamente la cifra pero asegura que al menos un centenar seguro que sí... Sus tatuajes no solo son dibujos, son un tratamiento terapéutico más contra el cáncer de mama que en algún momento apareció en la vida de estas personas y dejó una huella que de esta forma se puede borrar.

Pero es que es mucho más aún. “Sus palabras, el trato, el cariño con el que trabaja y la acogida en su estudio, su profesionalidad, te hacen sentir aún más segura y que después del tatuaje comienza una nueva vida”, relata S. R. A., una joven que recientemente ha sido intervenida de un tumor en la mama derecha y que asegura que volvería a ponerse en sus manos una y mil veces más, porque después del tatuaje ha vuelto a poder mirarse sin percibir que ese pecho no era el suyo, sin miedo y sin ver una cicatriz que constantemente recuerda la enfermedad.

El tatuador almeriense es capaz de reconstruir con su tinta la areola y el pezón con un realismo sorprendente. Tal es así que aun tratándose de una zona completamente lisa, plana, parece que hay volúmenes y que se pueden incluso tocar. Sombras, color, texturas... y una simetría perfecta son la clave para borrar las marcas de la cirugía. Es el punto y final a la etapa de lucha contra el cáncer, una vez superada la quimioterapia y puestos los implantes.

No hay amante de los tatuajes ni profesional que se esté iniciando que no conozca el canal InkBro TV de Youtube o el estudio. Los vídeos de InkBro son el alma de un proyecto revolucionario, de formación, estudios propios y con una vertiente solidaria dedicando jornadas maratonianas de trabajo sin ningún interés económico a mujeres que superaron el cáncer de mama. Rodrigo Gálvez Miras se ha forjado un prestigio a base de trabajo, de constancia y de buen hacer. Es conocido como el tatuador de los famosos y su trayectoria de premios y reconocimientos, nacionales e internacionales (con un impacto mediático y en redes sociales) es poco común en el gremio.

Sólo con haberse ofrecido a tatuar una vez al mes en el Hospital Universitario Torrecárdenas gratuitamente, teniendo una agenda de vértigo con distintos países y con un compás de apenas un día (a veces incluso horas), ya merece todos los reconocimientos del mundo, y más. Su ofrecimiento para este tipo de trabajos dice mucho de su personalidad. Incluso ha formado a las enfermeras que ya se han iniciado en el proceso de micropigmentación en el hospital de referencia de la provincia. Rodrigo Gálvez es puro corazón. Es un espíritu inquieto, forjado en el esfuerzo nómada de años fuera de casa y sin vacaciones y el continuo emprendimiento, que ha conseguido poner patas arribas al antiguo oficio de la tinta y la aguja desechable. Porque InkBro no es sólo un reconocido canal en redes sociales, es una marca con fuerte proyección dentro y fuera de España, en convenciones y seminarios de Europa, Estados Unidos y América Latina. Lo suyo fue una vocación tardía, aunque sus cualidades con el dibujo eran evidentes desde una edad muy temprana.

El propio Alejandro Sanz quedó impresionado con la labor solidaria que ha realizado con las mujeres mastectomizadas y lo llamó para que se sumara a su gira con el fin de tatuar en los conciertos con fines benéficos.