El triunfo se hace de rogar para el CD El Ejido de Sevilla

Una expulsión, la de Sergio Sánchez (52’), y un penalti (63’), que supuso el 1-0 que dio la victoria a los locales, lastraron las opciones del CD El Ejido de sacar algo positivo en su visita al feudo del Sevilla Atlético. “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero en la segunda parte, tras la expulsión, se complicaron las cosas mucho más. Era un rival con gente joven pero con muy buen trato de balón, que es cierto que en la primera parte tuvieron más dominio de balón, pero en ocasiones de gol estuvo equilibrado. Sí tuvieron más cuando jugaron en superioridad, aunque nosotros tuvimos una clarísima de Velasco”, comentaba el técnico José Sevilla tras la derrota en casa del filial hispalense.

El virgitano lleva tres duelos en el banquillo ejidense y el equipo, que encadena seis jornadas sin ganar, ha logrado dos puntos

Era su tercer partido, primero a domicilio, al frente del banquillo del CD El Ejido en Segunda B, habiendo logrado empatar los dos anteriores como local. El triunfo se está haciendo de rogar en esta nueva etapa y el virgitano recalcaba que “creo que el domingo anterior ya hicimos méritos suficientes, pero se nos escapó en el minuto 94. No nos queda otra que preparar una buena semana de trabajo y seguir intentándolo”. También confesó que, pese a perder, “les dije a mis jugadores que, dadas las circunstancias, creo que hicimos un buen partido en Sevilla, teníamos muchas bajas también pero los que vistieron la camiseta en el partido se lo dejaron todo sobre el césped y eso es muy importante. Creo que es el camino correcto para conseguir la victoria tan ansiada que todos deseamos”

Sevilla admite que no se fija en la clasificación, en la que ahora mismo el equipo del Poniente almeriense ocupa la 14ª plaza a cuatro puntos del descenso directo y a doce del play off, zona en la que planeaban moverse los celestes cuando informaron, en verano, sobre sus objetivos de este curso. “Yo solo quiero mirar que mañana tenemos que entrenar y trabajar esta semana para llegar en las mejores condiciones el domingo ante el Sanluqueño y conseguir los tres puntos”, afirma el entrenador almeriense, que no se siente más presionado por el hecho de jugar en casa, ya que “nosotros todos los partidos los consideramos finales, sean donde sean y estemos en la posición que estemos”.