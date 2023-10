Bryan Zaragoza, del Poli El Ejido a la selección española en apenas tres años

La vida de Bryan Zaragoza (Málaga, 9-09-2001) ha dado un giro radical en apenas unos años. El jugador del Granada es el futbolista de moda en el fútbol español en la temporada de su estreno en la máxima categoría, más aún después de su doblete y su gran actuación el pasado domingo ante el FC Barcelona en el Nuevo Los Cármenes. De esta manera, su sensacional inicio de curso, en el que ya lleva cinco goles, le ha permitido recibir la llamada de Luis de la Fuente para suplir junto a Ansu Fati la baja de Yeremy Pino de cara a los partidos frente Escocia y Noruega de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania del próximo 2024.

Pero el extremo malagueño, uno de los protagonistas del ascenso del conjunto nazarí el pasado curso, hace no tanto pasó por las filas del ahora denominado Poli El Ejido. Fue en la temporada 2020-21 cuando perteneció al plantel celeste, al que llegó cedido procedente del Granada con tan solo 19 años. Recaló en el Poniente con ficha del filial ejidense, el Berja de División de Honor, si bien desde un primer momento estuvo en dinámica del primer equipo, que entonces militaba en la extinta Segunda División B.

Había llegado al conjunto ejidense en el mercado estival con ficha del Berja, pero el trabajo demostrado a las órdenes de Tito García Sanjuán le valió para ganarse una ficha con el primer equipo durante la ventana invernal. Destaca sobre todo el día de su debut, el cual tuvo lugar el 1 de noviembre de 2021 frente al Yeclano en Santo Domingo, en el que se estrenó como goleador del conjunto celeste cuando no llevaba ni veinte minutos sobre el campo tras sustituir a Olavide, el otro goleador de aquella tarde.

El @CD_ElEjido nos dejó dos perlas en forma de goles.



¡La portería se quedó sin telarañas!🕸️⚽ pic.twitter.com/VQ3s4iZBOj — Footters ⚽ (@footters) November 3, 2020

Con el conjunto ejidense disputó un total de quince partidos en la categoría de bronce, la cual el entonces llamado CD Ejido no pudo mantener tras la reestructuración del fútbol español pasando a jugar en la recién creada en aquellos momentos Segunda RFEF, cuarto escalafón del balompié nacional. De aquella decena y media de encuentros en tan solo dos de ellos, frente al Linares y el Sevilla Atlético, partió de inicio.

Ya el curso siguiente, el de su regreso al conjunto nazarí, militó en el Recreativo Granada en Segunda RFEF, disputando treinta y tres encuentros en los que anotó siete goles. Además, llegó a debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey contra el CD Laguna canario, en el que salió tras el descanso en sustitución del almerienses Antonio Puertas. Pero el comienzo de su eclosión comenzó a llegar la pasada temporada en la que ya pasó a pertenecer al primer equipo del Granada, jugando treinta y seis duelos en los que anotó cinco goles, uno de ellos el día del ascenso a Primera División en la victoria ante el Leganés en el Nuevo Los Cármenes.

No obstante, su momento estrella está teniendo lugar ahora en el que ha recibido por primera vez la citación de la selección española absoluta, pudiendo debutar con la Roja este próximo jueves 12 de octubre frente a Escocia en La Cartuja a poco más de 200 kilómetros de su Málaga natal. De esta manera, Bryan Zaragoza se encuentra ahora en el foco mediático, aunque el jugador del conjunto granadino no quiere pensar en exceso en su futuro. "No te puedo hablar de mi futuro ahora. Ahora mismo solo pienso en estos dos partidos con la Selección. El futuro decidirá", llegó a decir el extremo malagueño durante su comparecencia ante los medios de comunicación durante su concentración con el combinado de Luis de la Fuente.