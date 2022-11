Cabello: "El fútbol es una auténtica mentira"

El entrenador del Poli El Ejido no sale de su asombro ante el partido que se le escapó al equipo celeste este domingo ante el Mancha Real (0-1), un choque en el que los locales erraron numerosas ocasiones, encontrándose con una mezcla de desacierto y de grandes intervenciones del cancerbero Lopito. David Cabello afirma no tener ningún reproche hacia sus jugadores y se muestra con fuerza y seguridad para "dar la vuelta a esta situación", pese a considerar, desolado por desenlaces como el reseñado, que "el fútbol es una auténtica mentira". Estas son sus reacciones tras la última derrota del Poli.

TRAGÁRSELO: "Hay pocas palabras que decir. Toca tragar bilis y seguir, no creo que haya otro camino, porque estamos haciendo un buen trabajo. Se nos está resistiendo las victoria, sobre todo en casa, y hay que levantarse para afrontar el próximo partido, que va a ser complicado, en un campo difícil y ante uno de los gallitos de la categoría, aunque no lo esté mostrando en la clasificación".

SIN PALABRAS: "Como entrenador no puedo decir nada sobre el partido ante el Mancha Real. Asumir la crítica que tenga que asumir, los reproches que me puedan hacer. Hay que seguir trabajando, dándoles herramientas a los chicos e intentar no volver a cometer esos errores que nos están penalizando".

NI UN REPROCHE: "A los jugadores no se les puede reprochar absolutamente nada en el trabajo, en la entrega, en el plan de partido, en cómo se corrigió la situación por la lesión de Héctor, después de haber preparado toda la semana el partido de otra forma... los chavales llevaron a cabo todo lo que le pedimos, hicieron un trabajo formidable; quien se acerque a Santo Domingo podrá valorar mejor cómo se trabaja. No estuvimos acertados en la finalización y es algo en lo que inicidimos mucho, porque es una faceta del juego que tenemos que dominar. Tenemos que felicitar al portero del Mancha Real y lamentar nuestro desacierto en ocasiones tan claras".

OPTIMISMO: "Ni hay que alarmarse ni hay que estar preocupados, porque el equipo lleva a cabo un trabajo muy bueno, hay pequeños despistes que en la jornada 12 no deberíamos tener, pero se producen, y además el rival cada vez que te equivocas te penaliza mucho. Es que no recuerdo una parada de Godino. Nos fastidia por toda la gente que viene, porque puteamos a nuestra afición partido tras partido. Le vamos a dar la vuelta por supuesto, por 'supuestísimo'".

INCREDULIDAD: "El fútbol es una auténtica mentira. ¿Qué se le puede criticar al equipo? Nada. A mí que me digan lo que quieran, pero yo salgo de aquí súper orgulloso de mis chavales. Estoy tranquilo, puedo dormir tranquilamente. Preocupado por la clasificación, pero el trabajo bien hecho, asumiendo el error que hemos podido tener en el gol, yo el primero, que soy el mááximo responsable, pero voy a trabajar con más fuerza si cabe para sacar esto adelante. He venido a dar alegrías, desechando muchas cosas par trabajar en un proyecto que es en el que quería estar, voy a estar aquí hasta el final y lo voy a sacar adelante, para que la gente valore la clasificación final, que para ellos es lo fundamental, y valoren todo el trabajo que realizamos día a día, que nos dejamos la vida y nuestras familias lo sufren y lo padecen, y nosotros también. Pero las fuerzas están al máximo".

JUSTICIA FUTURA: "Estamos convencidos de que el fútbol va a ser justo con nosotros y nos va a poner en nuestro sitio. Partidos como el de Mancha Real, ¿cómo puede acabar? Estoy tranquilo con mis chavales, a seguir remando, luchando, padeciendo días ingratos y asumiendo mi responsabilidad, que para eso vengo a dar la cara, a encajar, pero que nadie piense que vamos a bajar los brazos, todo lo contrario".

TENDENCIA: La línea es buena, la línea es ascendente, el grupo cree en el trabajo y en lo que intentamos llevar a cabo, lo intentan con todas su fuerzas y se dejan la vida, sienten este proyecto como lo siento yo; lo siento como mío y lo voy a pelear hasta el último momento para intentar sacarlo adelante.