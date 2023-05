David Cabello asume su responsabilidad de la decepción del Poli El Ejido

No pudo el Poli El Ejido obrar el milagro de la permanencia en Segunda RFEF. No fue un día fácil para el conjunto celeste y mucho menos para su técnico, David Cabello, quien quiso asumir su responsabilidad por no cumplir con el objetivo. A pesar de ello, el entrenador del conjunto del Poniente almeriense consideró que "el fútbol ha sido bastante cruel hasta el último día", despidiendo la trágica temporada con una nueva derrota. Tan amargo fue el desenlace final que no dudó en afirmar que "en un futuro ojalá podamos volver y que las cosas acaben como hace tres veranos (cuando ascendió a la extinta Segunda División B) que era lo que todos esperábamos".

Le costó sacar palabras al técnico celeste, que cuando arrancó el curso ni por asomo podía imaginar la que se venía encima. "Cuando llegamos aquí a principio de temporada no me pensaba que hoy en el último día tuviéramos que hablar de este tema, sino todo lo contrario", manifestó Cabello. De esta forma el preparador del Poli El Ejido afirmó que "su ilusión era volver a generar esa ilusión y esas ganas que la gente transmitía una vez que te veía", añadiendo sobre el encuentro que "la tónica ha sido la de toda la temporada".

A pesar del triste desenlace, David Cabello aseguró que "se había dejado todo, la vida, la salud por intentar defender este proyecto", añadiendo que "no le había dado". "Soy el máximo responsable y tengo que asumir mi responsabilidad", señaló también el técnico, que quiso dar la cara y no quiso evadir su parte de culpa en la situación a la que ha llegado el conjunto ejidense. Además, respecto al encuentro ante el Atlético Sanluqueño indicó que "habían cometido errores que no era momento ni el día porque querían despedirse de otra manera, pero el fútbol ha sido bastante cruel hasta el último día".

David Cabello "El equipo ha perdido la categoría y el entrenador de principio a fin he sido yo y tengo que asumir que esto evidentemente no ha salido como esperábamos"

Asimismo, Cabello quiso reconocer que "la situación durante el año había sido muy complicada", mencionando que "lo había manifestado" y que "la gente no ha querido ver o no ha querido de alguna manera afrontar los problemas". A pesar de ello, no quiso ponerse a enumerarlos al "no creer que sea el momento ni la manera de justificar su trabajo". "El equipo ha perdido la categoría y el entrenador de principio a fin he sido yo y tengo que asumir que esto evidentemente no ha salido como esperábamos", comentó un técnico muy dolido después de consumarse el descenso.

Por otra parte, David Cabello no quiso escudarse en las lesiones sufridas a lo largo de la temporada, explicando que "para eso hacen las plantillas, para intentar de alguna manera poder subsanar cualquier contratiempo encontrado durante la temporada." Igualmente, el técnico comentó que "ha coincidido dos jugadores en la misma posición, pero David (Castro) ha tenido esa participación en este final de liga, nos ha dado muchísimas cosas y evidentemente pierdes dos efectivos, pero los chicos han estado bastante bien, han intentado llevar a cabo todo lo que se proponía".

"Para nosotros El Ejido es nuestra casa y nos hemos sentido siempre súper agradecidos a la gente que viene al estadio"

"Siempre hemos hablado que para nosotros El Ejido es nuestra casa y nos hemos sentido siempre súper agradecidos a la gente que viene al estadio, que nos arropa en el día a día", quiso mencionar el técnico celeste. A pesar de ser "una pena y un palo muy duro y cruel", David Cabello comentó que "esto es la vida, esto es este deporte y hay que de alguna manera asumirlo".

También se quiso acordar de la afición ejidense, la gran sufridora del descenso a Tercera RFEF. Así, no dudó en señalar que "para ellos es un día muy duro como lo puede ser para nosotros y la verdad que no es agradable el salir hoy del estadio con esas cabezas cabizbajas, muchos entre lágrimas, es duro. Son días duros para el Poli y para la gente que tiene ese sentimiento hacia esta entidad".

Por último, David Cabello dejó la puerta abierta a vivir una tercera etapa al frente del equipo celestes. "Para mí esta es mi casa, hemos trabajado muy a gusto, evidentemente con muchísimos problemas, pero muy a gusto. En un futuro ojalá podamos volver, podamos afrontar otro proyecto ilusionante y que las cosas acaben como hace tres veranos que era lo que todos esperábamos", aseguró el técnico, quien se marchó dolido por "no haber podido hacer disfrutar a la gente que este año por desgracia, sobre todo aquí en casa, no hemos sido capaces de sacar esos resultados adelante".