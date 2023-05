David Cabello: "Tenemos que pelear esa oportunidad hasta el último momento"

El final de temporada que vive el Poli El Ejido está siendo frenético. Con mínimas opciones de llegar con vida a la última jornada después de la dolorosa derrota de hace dos semanas contra el San Roque de Lepe, los celestes lograron salvar este pasado domingo todo un match ball por la permanencia. A pesar de necesitar todo un milagro para continuar una temporada más en esta Segunda RFEF, David Cabello afirmó que hay que "pelear esa oportunidad hasta el último momento", señalando que "a pesar de que las opciones son remotas hay que creer y confiar en ellas".

El técnico celeste manifestó que esperaban "un partido muy disputado ante un Betis Deportivo que todos saben el buen trabajo que realiza y lo cómodo que se encuentra con balón", si bien añadió que a ellos también les gusta "tener el balón". De esta forma, en su lectura del encuentro, mencionó que "habían sido capaces en esos compases de la primera parte de hacerse con el balón, tener ciertas oportunidades y haberse puesto por delante en el marcador".

Mientras, sobre la segunda parte David Cabello comentó que "habían intentado seguir con esa presión alta, intentar robar y en otra acción muy acertada por parte de Escardó habían sido capaces de poner el marcador con una pequeña mayor ventaja". En esta línea, el entrenador del Poli El Ejido indicó que "era cuestión de salvar ese resultado", añadiendo que "con la expulsión se les había complicado y con ese gol mucho más". Sin embargo, los celestes consiguieron sacar los tres punto con resultado que consideró "justo", señalando que "les queda la esperanza de que en la última jornada puedan luchar por ese puesto de play out". A pesar de que las opciones de evitar el descenso en primera instancia son muy escasas, aseguró que "cree en ellas".

"Creemos en el fútbol, creemos en la profesionalidad del Utrera que hasta el último momento va a pelear y esperemos que la vida nos dé esa alegría que todos esperamos"

"Como entrenador ha sido la peor semana que he vivido, nunca había tenido esta experiencia y ha sido una experiencia muy agridulce y muy dura porque no creíamos que íbamos a estar luchando en esta última jornada por esos puestos bajos", no dudó en asegurar sobre la durísima situación que atraviesa el conjunto ejidense. De esta manera David Cabello ya piensa en el próximo partido. "El domingo que viene con el Sanluqueño a pesar de todas las adversidades que nos podemos encontrar y a pesar de que las opciones son remotas porque Vélez disputa su partido contra el Utrera que es un equipo que ya ha perdido la categoría, pero creemos en el fútbol, creemos en la profesionalidad del Utrera que hasta el último momento va a pelear y esperemos que la vida nos dé esa alegría que todos esperamos", fueron sus palabras sobre esa cita a vida o muerte.

También tuvo palabras sobre las dos importantes bajas con las que contará para esa vital última fecha del campeonato como Alberto Fuentes y Cristian Moreno. Por ello pidió que " otros compañeros que estén esperando esa oportunidad, ese momento, que la aprovechen". "Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo y es lo que vamos a intentar el próximo domingo ante nuestra afición, ante nuestra gente. Que el fútbol nos brinda esa oportunidad y tenemos que pelearla hasta el último momento, hasta el último momento lo tenemos que pelear", indicó David Cabello.

David Cabello "Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no podemos pretender salvar la categoría sin ganar. Nosotros hemos ganado, nos ganamos el derecho a poder defender hasta la última jornada esta categoría que tanto nos ha costado de alguna manera conseguir y la tenemos que salvar"

Analizando esta última jornada del campeonato explicó que "el Vélez está dos puntos por encima, en el empate el gol average lo tienen ganado, se trata de que sabíamos que por pequeños detalles se podía decidir". Es por ello que Cabello espera que "el Utrera sea capaz de vencer al Vélez y nosotros seamos capaces también de vencer al Sanluqueño". "Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no podemos pretender salvar la categoría sin ganar. Nosotros hemos ganado, nos ganamos el derecho a poder defender hasta la última jornada esta categoría que tanto nos ha costado de alguna manera conseguir y la tenemos que salvar", manifestó sobre cómo llega su equipo al momento decisivo de la temporada.

Además, pidió una vez más el apoyo de su afición. "La situación la hemos provocado nosotros, pero necesitamos el apoyo de todo el mundo y que hay que creer y que hay que estar convencidos y tenemos que intentar en Santo Domingo el próximo domingo hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es vencer al Sanluqueño, un grandísimo equipo, así que vamos a tratarlo de encauzarlo y de pelearlo y después el fútbol igual nos da esa oportunidad", señaló David Cabello.

Por último, el técnico celeste aseguró que "tienen que creer y que va a creer hasta el final y va a morir con las botas puestas". "Es mi trabajo, es mi deber, meter a la gente durante la semana para esa disputa que vamos a tener el próximo domingo ante un gran rival", afirmó respecto al último partido del curso regular, añadiendo que tienen que "intentar vencer e intentar que el Utrera también de alguna manera sea capaz de vencer al Vélez y jugar ese play out al final".