El Poli El Ejido vence al Betis Deportivo para creer en el milagro (1-2)

No lo va a tener nada fácil el Poli El Ejido en este final de temporada, pero los celestes se quieren aferrar al milagro de la permanencia. El conjunto ejidense logró tres vitales puntos ante el Betis Deportivo con goles de Alberto Fuentes y Escardó que les permiten soñar con evitar el descenso en la última jornada después de que el Vélez empatara contra el Xerez Deportivo. Los de David Cabello necesitaban ganar y esperar otros resultados y ese fue el único que se dio tras las victorias del Sevilla Atlético y Cádiz Mirandilla.

El Poli El Ejido disputaba un partido a vida o muerte en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Solo le valía la victoria al conjunto celeste. Pero incluso sumar los tres puntos podía no se suficiente, puesto que tenía que esperar también a otros resultados en esta jornada unificada para llegar a la última fecha del campeonato con opciones de permanencia. Todo un milagro necesitan los del Poniente para continuarse una campaña más en esta Segunda RFEF.

David Cabello hizo tan solo tres cambios en su once a pesar de la dolorosa derrota del pasado domingo ante el San Roque de Lepe. El técnico celeste recuperaba a Sato tras cumplir ciclo de amonestaciones, dando entrada al centrocampista, uno de sus intocables. Además, introdujo a Neto y a Juanje en detrimento de Robles y Héctor en tierras sevillanas.

Por su parte, Aitor Martínez tan solo introdujo dos novedades. El técnico del filial bético dio entrada al central Visus, que en Antequera se quedó en el banquillo, y a Juan Cruz, que viene siendo un habitual en las convocatorias del primer equipo verdiblanco y que pudo estar disponible al no haber jornada liguera este fin de semana en la máxima categoría.

Desde el primer se notó lo mucho que se jugaban los celestes. De esta manera, tan solo se llevaban siete minutos de juego cuando el Poli El Ejido gozó de la primera. Juanje se plantó ante el guardameta, al que superó y un defensa la sacó sobre la línea para evitar que llegara el primer gol del partido. Apenas unos minutos más tarde los ejidenses estuvieron otra vez a punto de hacer el primero. Lo intentó Escardó, que no dudó en pegarle desde la medular al ver adelantado a Fran Vieites, pero reaccionó a tiempo para mandarla saque de esquina.

El reloj corría y los celestes seguían una y otra vez en busca de un gol que se les resistía. Así, en el minuto 24 Escardó la tuvo una vez más, pero Fran Vieites mandó a saque de esquina el disparo cruzado del malagueño. La tendría por enésima ocasión Escardó justo a la media hora con un disparo cruzado que detuvo el guardameta.

Fuentes justo antes de llegar al descanso adelantó al conjunto celeste al finalizar una contra

Minuto más tarde, un defensa bético cortó y mandó el balón a saque de esquina antes de que Juancho ejecutase el disparo en otra clara ocasión celeste. También tendría alguna el Betis Deportivo, que lo intentó en la recta final del primer tiempo con un tiro raso de Juan Cruz dentro del área que se fue fuera. También la tuvo en remate de cabeza de Assane Diao en un saque de esquina que se marchó por encima del larguero. Pero el marcador no se iba a quedar así. En el descuento Fuentes adelantó al Poli El Ejido al rematar sin oposición en una contra.

No bajaron el pie del acelerador los ejidenses en el segundo tiempo. Prácticamente nada más salir de vestuarios Escardó subió el segundo al luminoso con una vaselina que superó al guardameta. Pero ni con esas se conformaban los de David Cabello, que tuvieron el tercero en un disparo cruzado de Escardó que Fran Vieites mandó a saque de esquina.

Pero apenas un par de minutos antes de llegar a la hora de partido los ejidenses se quedaron con uno menos por expulsión de Cristian Moreno, quien derribó a un rival en una ocasión manifiesta del conjunto bético. Sorroche a punto estuvo de recortar distancias en dicha falta en la frontal, pero su disparo se estrelló en u jugador celeste para acabar la jugada en saque de esquina.

Los verdiblancos estaban aprovechando la superioridad numérica para acechar la meta ejidense. De esta manera, los béticos gozaron de una clara ocasión de Marcos Fernández que despejó Godino de puños. A falta de veinte minutos para el final tuvo el gol Sorroche, pero su disparo se marchó rozando la madera. El gol local se acercaba y así fue recortando distancias Marcos Fernández con un disparo cruzado después de que recibir el rechace de Assane.

A los celestes les iba a tocar sufrir. Así, apenas un minuto después del gol tuvo el empate Marcos Fernández, quien buscó el segundo de su cuenta particular. Ya en el descuento Godino tuvo que meter una mano para despejar un saque de esquina. El marcador ya no se movería más y el Poli El Ejido logró salvar todo un match-ball por la salvación, llegando a la última jornada con opciones de alcanzar el puesto de promoción por la permanencia tras el empate del Vélez en su casa contra el Xerez Deportivo. Aunque no fue la jornada del todo buena después de que no fallasen ni Sevilla Atlético ni Cádiz Mirandilla.