Cabello: "Nos cuesta asimilar la situación"

Con el Poli El Ejido agonizando, David Cabello ha sacado su lado más realista, mostrando a la vez optimismo y repitiendo hasta en media docena de ocasiones que hay "gente que está bajando ya los brazos, algo que no se puede permitir". El técnico celeste, que ha vuelto a asegurar que se está "dejando morir a un equipo", ha reconocido en la rueda previa al encuentro ante el filial del Real Betis que no están viviendo días sencillos: "La semana es muy dura. No es fácil levantar los ánimos. Soy el responsable del grupo y tengo que levantarle los ánimos. Nos cuesta asimilar la situación, pero no voy a desfallecer, bajar los brazos ni permitir que si tengo fuerza, me la guarde para otro momento. No es momento de guardar ninguna fuerza. Voy a seguir remando hasta el último momento. El barco va a la deriva y no voy a dejar que se hunda. Es duro, los jugadores están jodidos y tocados. Está siendo un año durísimo en todos los sentidos. En los entrenamientos muchos agachan la cabeza".

El Poli El Ejido jugará, a partir de las 12:00 horas de la jornada dominical, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ("un campo muy llamativo, al jugador le gusta porque el terreno está en muy buenas condiciones"), pero también estará pendiente a lo que haga a la misma hora el filial del Sevilla en Torremolinos y el del Cádiz en su feudo ante el Utrera: "Estoy convencido de que resultados se van a dar y nos podemos dar una alegría o incluso fastidiar más pensando que hemos dejado pasar una oportunidad única de seguir vivos hasta el último momento. Si ganamos al Betis Deportivo, la última semana vamos a tener opciones reales. Hay que pensar en el partido del próximo domingo, no más allá, olvidándonos de las dificultades y problemas que hay, y centrándonos única y exclusivamente en los tres puntos del próximo domingo".

El conjunto ejidense afronta esta penúltima jornada después de tres derrotas consecutivas: "Se nos ha puesto bastante complicado, pero las opciones de mantener la categoría son reales, incluso sin acudir a la promoción de descenso. Creemos en ello y vamos a trabajar en base a las posibilidades que hay. No bajamos los brazos. Hay una oportunidad y tenemos que aprovecharla". A los problemas deportivos hay que sumarle los económicos: "En las circunstancias en las que estamos no es fácil levantar al equipo. Nos hemos llevado muchísimos golpes a lo largo del año en todos los sentidos y se hace duro, pero no podemos desfallecer. Este sí es una final, nos jugamos seguir vivos en una competición que no queremos dejar. Nos lo merecemos, nos lo hemos ganado durante todo el año".

Cabello: "Hay gente que está bajando los brazos, no nos podemos permitir ese lujo"

Cabello espera, además, que plantilla, club y entorno se expriman al máximo hasta el final: "Hay muchísimo en juego, no podemos bajar los brazos y hay gente que lo está haciendo. No nos podemos permitir ese lujo. Todos nos estamos jugando mucho: futbolistas, cuerpo técnico... Nos va a costar a todos encontrar trabajo la temporada que viene y hay que defenderlo con uñas y dientes". También ha defendido a los suyos a pesar de caer 0-3 ante el San Roque: "La gente puede pensar que el equipo no dio la cara, pero fue todo lo contrario. Lo de este año es de máster. Muchísima gente me pregunta si he fracaso este año. Ni mucho menos. Soy muchísimo mejor entrenador que cuando llegué. ¿Que podía haber hecho cosas mejor? Posiblemente. O no. Todo lo que ha estado en mi mano lo he hecho. No me siento un fracasado. No tengo que pedirle disculpas a nadie porque lo he dejado todo en este proyecto. Lo haré hasta el último momento".

Con el Poli El Ejido jugándose descender a la quinta categoría del fútbol español, el preparador malagueño sabe que el equipo no estará solo en tierras sevillanas a pesar de que no se venden entradas para el público visitante. Sí habrá de cortesía para el club, afirmando Cabello que ya buscarán entre todos alguna solución para que los hinchas ejidenses accedan al partido: "Estoy convencido de que el domingo habrá locos apoyando al equipo en Sevilla. La gente de El Ejido es especial, ese apoyo lo notamos y el jugador debe luchar por ellos. Durante todo el año han estado cerca de nosotros". También quiso dejar la reflexión de que en las últimas jornadas no siempre se impone la lógica en los resultados, con los nervios a flor de piel: "El lunes me acerqué a ver el Málaga. Es el equipo de mi ciudad y quería ver cómo se vivían partidos con ese ambiente. Veía jugadores profesionales, con muchísimos partidos a la espalda, a los que las piernas no le iban. Son momentos de muchísima tensión que no se pueden controlar. Tenemos que pensar que tenemos una oportunidad que nos brinda el fútbol y que hay que aprovecharla".