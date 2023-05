Tensión en Santo Domingo con el Poli El Ejido agonizando

El Poli El Ejido vive sus horas más duras en el final de una temporada para olvidar tanto en el plano deportivo como en el económico. Hace tres meses David Cabello, el único que ha dado la cara de manera pública esta temporada, pidió a las instituciones y empresas del poniente "no dejar morir" al club celeste semanas después de que se conociese que la plantilla y el cuerpo técnico aún no había percibido diversas mensualidades. Sin el apoyo necesario desde fuera, el papel deportivo no ha ayudado, acercando las tres últimas derrotas, consecutivas, al equipo ejidense al precipicio y a un paso de la Tercera RFEF: ve la permanencia a tres puntos cuando apenas quedan seis, pudiendo descender este mismo domingo, cuando visitará al filial del Real Betis, que ya ha hecho sus deberes (12:00 horas).

La mecha prendió el pasado domingo, cuando tras la goleada (0-3) ante un San Roque de Lepe ya casi sin nada en juego, se vivieron momentos de tensión entre algunos aficionados y el presidente del club, Alejandro Bouza. Cuestionado por su gestión deportiva y económica, el propio mandatario charló con los seguidores tras la derrota. "No me escondo. Estoy las 24 horas tratando sacar esto adelante", afirmó el argentino, mientras que los hinchas, desesperados, le recriminan que el equipo se va "ahora a Tercera", como se puede ver en un vídeo de García y Nakakura Producciones Audio Visualex, de Álex García.

"Vendí un piso y puse toda la pasta acá", aseguró Alejandro Bouza, pidiendo a esa parte de la afición que le "escuchase" al argumentar la última que "la película ya se sabe". El máximo accionista, que continúa con al proceso de conversión de la entidad en SAD, dijo también que hay "siete equipos en la liga que llevan sin cobrar tres equipos" y que el club arrastraba una deuda que ha provocado que tenga que pagar "300.000 euros al año durante tres temporadas", además de asegurar que si el equipo desciende, "tratará de volver", volviendo a dejar claro que no se esconde y que acompaña al equipo en cada desplazamiento.