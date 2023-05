David Cabello: "Hay que seguir creyendo"

El final de temporada que está viviendo el Poli El Ejido es toda una pesadilla. Después de dura derrota de este pasado domingo el conjunto celeste está a tres puntos de la permanencia con tan solo seis en juego, por lo que necesita todo un milagro para conseguir salvar la categoría. Es por ello que su técnico, David Cabello, no pudo evitar mostrarse muy dolido y hasta costándole en ocasiones sacar palabras. A pesar de ello, el entrenador del plantel ejidense no dudó en señalar que "hay que seguir creyendo".

De esta manera, el técnico celeste, que se considera "el responsable de este barco que va a la deriva", aseguró que "van a luchar hasta el final por intentar de alguna manera no bajar los brazos ni darse por descendidos". En esta línea manifestó que "mientras haya posibilidades de salvar la categoría tienen que pelearlo". Así, Cabello añadió que "si quieren conseguir tener por lo menos un rayito de esperanza tienen que vencer el próximo domingo y de alguna manera esperar esas matemáticas para la última jornada tener opciones".

Sobre el San Roque de Lepe, David Cabello mencionó que "no se jugaba prácticamente nada y ha demostrado su profesionalidad porque ha querido creer en los demás compañeros y pensar que pueden ganar cualquier partido, que los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos".

Por su parte, respecto al encuentro contra el conjunto onubense consideró que "en una acción en el minuto dos recibes ese primer gol y eso ha hecho muchísimo daño". Así, señaló que "ya no se han encontrado cómodos, ya que parecía que todo lo que habían trabajado durante la semana no servía y se veíamos muy superados".

A pesar de la delicada situación, el preparador del Poli El Ejido afirmó que "no queda otra que afrontar estas dos últimas semanas para intentar de alguna manera acortar distancias con los puestos de arriba", si bien no tuvo reparos en reconocer que "se ha puesto muy difícil". Además, Cabello aseguró que "hay que seguir creyendo" porque "el fútbol es muy caprichoso, lo mismo que no se te ha dado durante el año se te da ahora".

"El responsable de todo lo que ha sucedido he sido yo. He confeccionado la plantilla, he dirigido la plantilla y no me ha dado"

"El responsable de todo lo que ha sucedido he sido yo. He confeccionado la plantilla, he dirigido la plantilla, en la medida de las posibilidades del club me han facilitado lo que yo he pedido y no me ha dado", indicó el técnico celeste, quien quiso asumir su culpa del momento que atraviesa el equipo. Pero David Cabello ya quiere pensar en el próximo partido, por lo que señaló que "ese hilo que puede haber de oxígeno tienen que agotarlo".

"Tenemos que ir a Sevilla a intentar ganar a un rival complicado y ver qué hacen los demás. No depende de nosotros, depende de los demás equipos, pero nosotros tenemos que ir a Sevilla a conseguir esos tres puntos", expresó el entrenador del conjunto ejidense. Igualmente, Cabello expresó que "se estaban jugando la vida, tener opciones de continuar hasta el último momento y ver quién es el equipo que se caía", añadiendo que este pasado domingo "había caído ellos, pero hay que sacar fuerzas y hay que ir a Sevilla a competir y a sacar los tres puntos y ver que hacen los rivales".

A pesar de las pocas posibilidades de permanencia, el técnico manifestó que "van a luchar hasta el final por intentar de alguna manera no bajar los brazos ni darse por descendidos". "No estamos descendidos. A día de hoy no estamos descendidos. Que es muy complicado, que se tienen que dar muchísimos, vale, pero tenemos esperanza, tenemos opciones. A pelearlas y luchar por ellas, no queda otra", explicó David Cabello, quien aseguró que "va a seguir peleando con uñas y dientes por salvar este proyecto".

David Cabello "No estamos descendidos. A día de hoy no estamos descendidos. Que es muy complicado, que se tienen que dar muchísimos, vale, pero tenemos esperanza, tenemos opciones. A pelearlas y luchar por ellas"

"Voy a defender mi puesto de trabajo, voy a defender mi dignidad, voy a defender mi profesionalidad en el terreno de juego y en el día a día con los chavales", expresó el técnico celeste, quien ni muchos menos pretende rendirse. De esta forma, añadió que "hasta el día que esté aquí va a estar luchando, se va a estar partiendo la cara y va a estar intentando revertir la situación, comentando que hay que "buscar esa mínima posibilidad".

Por su parte, cuestionado por la definitiva conversión del club a Sociedad Anónima Deportiva no quiso extenderse, mencionado que "es algo más interno del club", si bien quiso dar "su enhorabuena". De esta manera manifestó que "ahora queda el tema deportivo que es lo que nos tiene que preocupar y lo que nos afecta y donde tenemos que centrar las fuerzas que nos queden tenemos que ofrecerlas para intentar luchar hasta el último día y hasta el último momento y no bajar los brazos".