El Poli El Ejido en busca del gran milagro

Todo un milagro necesita el Poli El Ejido para evitar el más que presumible descenso este domingo. Los celestes reciben este domingo (12:00 horas) al Atlético Sanluqueño en un partido a vida o muerte en lucha por la permanencia en Segunda RFEF. A pesar de la victoria ante el Betis Deportivo de la pasada jornada, los del Poniente llegan con más que mínimas opciones de no perder la categoría, por lo que incluso un nuevo triunfo podría no ser suficiente.

No lo tendrá nada fácil el conjunto ejidense. Sin opciones de lograr la salvación de manera directa al estar a tres puntos de Cádiz Mirandilla y Sevilla Atlético, teniendo el gol average perdido con el primero y empatado con el segundo, los celestes tan solo podrían alcanzar el puesto de promoción por la permanencia que ocupa el Vélez, con el que también tienen perdido el gol average, y que tienen a dos puntos. Una misión que prácticamente se puede tildar de imposible, puesto que los malagueños visitan al colista Utrera.

Por su parte, el Atlético Sanluqueño, con el que los celestes perdieron tres a dos en la ida, llega a la cita con su billete para el play off en el bolsillo tras su victoria ante el campeón Antequera si bien tratarán de escalar un puesto en la clasificación. No obstante, Antonio Iriondo anunció en su comparecencia previa que le daría la oportunidad a aquellos jugadores que han contado con menos minutos a lo largo de la temporada, por lo que su once será toda una incógnita.

Notables bajas

Para este partido David Cabello contará con dos importantes ausencias como son la de Alberto Fuentes, que tendrá que cumplir ciclo de amonestación, y la de Cristian Moreno después de su expulsión la pasada jornada. Además, el técnico celeste seguirá sin poder contar otra semana más con Cristóbal, que hace prácticamente un mes fue operado y se ha perdido esta recta final de temporada.

A pesar de lo sumamente complicado de la permanencia, David Cabello quiere que sus hombres estén única y exclusivamente centrados en su partido. "Tenemos que ganar y nos da igual hacerlo en el minuto 1 que en el 90. Y tenemos que olvidarnos del marcador que se pueda estar dando en el otro partido. Nosotros nos tenemos que centrar única y exclusivamente en ganar, porque en el fútbol suceden muchas cosas", señaló este semana el técnico del Poli El Ejido.