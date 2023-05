Cabello: "Tenemos que olvidarnos del marcador que se esté dando en el otro partido"

El Poli El Ejido lo tiene muy negro para salvarse. Debe vencer en Santo Domingo al Atlético Sanluqueño, que apenas ha perdido un partido de los últimos diez, y que no lo haga el Vélez en el feudo de un Utrera colista y ya descendido, que cuenta su última decena de encuentros por derrotas, sumando apenas un punto de los últimos 36. Además de los anterior, para que el conjunto ejidense no descienda al quinto escalafón nacional, disputando esa eliminatoria de permanencia que parecía una utopía a principio de curso y que ahora es el objetivo, tanto el Sevilla Atlético como el Cádiz Mirandilla deben empatar (ante el Atlético Mancha Real y Antequera, respectivamente) para evitar triples y cuádruple empates que hagan descender a los celestes.

Tal es la complejidad del reto que David Cabello opta por olvidarse de lo que ocurran en otros campos y centrarse en lo que depende de su equipo (todos los partidos se celebrarán el domingo, a las 12:00 horas): "Lo primero que tenemos que conseguir es hacer nuestros deberes. Hay que ganar a un grandísimo equipo, que nos lo va a poner muy complicado. Tiene matemáticamente hecha su clasificación para los playoffs. Nosotros nos jugamos muchísimos. No dependemos de nosotros, pero vamos a hacer nuestro trabajo y a ver qué ocurre en los diferentes partidos, pero sobre todo en el Utrera-Vélez. Ese encuentro nos tiene que dar la posibilidad de seguir vivos en la competición. Hemos hecho un buen trabajo a lo largo del año, no se ha podido refrendar con la clasificación, pero esperamos hacer los deberes y que se dé el resultado en Utrera".

A pesar de contar con bastantes papeletas para descender a Tercera RFEF, el técnico del Poli El Ejido recalca que en las últimas jornadas se dan resultados inopinados: "Los que empezamos a tener una cierta edad hemos vivido muchísimo en el mundo del fútbol. Yo he vivido algunas personalmente y otras desde la barrera. Se han dado muchísimos casos. Hay que creer en que se puede dar. Pero evidentemente tenemos que hacer nuestro trabajo. No podemos intentar evitar descender sin ganar. Nuestro objetivo es ganar y nos da igual hacerlo en el minuto 1 o en el 90. Tenemos que olvidarnos del marcador que se esté dando en el otro partido. Hay que centrarse exclusivamente en ganar porque en el fútbol ocurren muchísimas cosas y en los últimos momentos pueden suceder muchísimas cosas". El entrenador celeste también recuerda que el Vélez llega tras descender al Xerez: "El pasado domingo lo vimos, con el Xerez jugándose sus opciones y en el último minuto, en una jugada aislada, que parecía sin peligro, consiguieron el empate [el Vélez]. Hay que ganar nuestro partido y esperar al final del otro, que no controlamos".

Cabello también se refirió a la posible ansiedad que espera que no haga mella en su plantilla: "El partido no se va a decidir en los primeros minutos. El día del San Roque se nos pusieron por delante en el marcador y eso nos hace muchísimo daño. Vamos a madurar el partido, afrontándolo para vencer. No nos vale otra cosa que no sea la victoria, pero dura noventitantos minutos. No podemos caer en el error de que otros hagan nuestro trabajo. Nuestro trabajo es vencer. Es el último partido y tenemos que ganar para seguir con opciones". El preparador malagueño, que ha afirmado no tener claro aún el once, ha reconocido que "anímicamente la situación a muchos les sobrepasa, con chicos con muchísimos problemas".

Sobre el conjunto de Iriondo, ha destacado su mordiente, siendo, con 45 dianas, el segundo equipo más anotador del grupo IV: "Es un equipo que maneja muy bien el juego asociativo, intenta progresar a través del juego de posesión. Tiene jugadores muy determinantes en la zona de ataque. Esperemos que el domingo no sea así. No se trata de jugar mejor o peor, sino de vencer. Son partidos a vida o muerte. Ellos tienen sus deberes hechos, pero van a intentar conseguir una mejor plaza en la clasificación para tener cierta ventaja en las eliminatorias". El milagro lo intentarán en un Santo Domingo en el que se vivieron momentos de tensión hace dos semanas: "No tengo duda de que va a estar apoyando el equipo, como hace el cuerpo técnico, dándole esa fuerza para que siga trabajando y luchando por el escudo y por esta afición. Son los que mantienen vivo a un club. No esperamos menos de ellos, van a apoyar a los chicos y a ser una parte importantísima porque habrá momentos muy duros durante el partido, que tendremos que solucionar entre todos".