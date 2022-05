Campanada del Poli El Ejido ante el líder: la permanencia es matemática (0-1)

El Poli El Ejido lo hizo. Este equipo ha demostrado durante toda la temporada ser capaz de lo peor, pero también de lo mejor, y este domingo logró la permanencia matemática en Segunda RFEF tras ganar en el campo dle líder, Intercity, que se estaba jugando el ascenso directo. Un gol de Jonxa en el segundo periodo coronaba un partido muy serio realizado por los hombres de Fran Alcoy, pese a varias bajas de última hora. La gesta permitirá a los celestes vivir una fiesta por la salvación en el último choque liguero, el próximo domingo ante el Mar Menor, ya sin nervios ni nada en juego.

El Poli comunicó poco antes del inicio del choque que los argentinos Lucho y Luciano Romero tuvieron que quedarse en el hotel, por indisposición, y se unieron así a las bajas de los futbolistas que no viajaron: Sergio Montero, Allyson, Passarino y Emanuel Díaz. El míster Fran Alcoy, además, dejó de inicio en el banquillo a habituales titulares como Dani Plomer y Óscar, apostando por un sistema con cinco defensas y sin un 9 especialista. Neto regresó al once inicial patra ubicarse en la derecha del ataque, con Sergio en la izquierda y Jorge como falso delantero, y repitió bajo palos Adrián, que volvió a ser un talismán para el equipo

Los celestes se plantaron con personalidad, como les pidió su entrenador durante la semana, y minimizaron durante el primer tiempo el potencial del líder, que se encontró con muchos problemas para circular el cuero y generar peligro. De hecho, la primera intervención de Adrián para atajar un disparo entre palos del Intercity llegó en el minuto 40, y sin especial peligro.

El Poli se mostró muy concentrado y expeditivo en defensa, y presionó bien la salida del balón de los alicantinos, que tuvieron una actitud paciente y procuraron no dejar especialmente desguarnecida su zaga, dada la velocidad tanto de Sergio como de Neto y la extrema calidad de Jorge García en su faceta ofensiva.

Sergio Pérez pidió dos penaltis en la primera mitad, aunque en ninguno convenció al árbitro. El primero sí pareció piscinazo del atacante (19'), pero en el segundo dio la sensación de que pudo haber sido objeto de pena máxima cuando fue derribado por un zaguero local (42').

Con todo, la peor noticia del primer acto fueron las dos amarillas que vieron los centrales Checa y Mikel, que los hacía estar en peligro con mucho partido por delante. Y, en efecto, Mikel acabaría expulsado en el tramo final.

El Intercity generó peligro pronto y lo hizo sobre todo con internadas de Cedrés, En el 4' un pase de la muerte acabó con un tiro fuera de Benja. Respondió Jorge para el Poli en el 12' con otro chut desviado desde la frontal.

La mayoría de los envíos laterales del Intercity morían antes de acabar en disparos, en buena medida gracias a la concentración de la línea defensiva. Fran Serrano sacó dos consecutivas en el ecuador del acto, y Adrián apenas tuvo que intervenir.

La ultima de la primera parte fue para el Poli que, eso sí, no logró tirar a meta antes del descanso. Neto piso el área en zona peligrosa, pero un zaguero le arrebató el cuero sin llegar a rematar, y en la continuación de la acción, el referido posible penalti: Sergio Pérez se fue al suelo tras regatear a su par, pero el colegiado no pitó nada.

Gol y épica

No había tirado entre los palos el Poli, no, pero cuando lo hizo fue para comenzar a firmar su gesta frente a un equipo que, no debe olvidarse, podría haber certificado este domingo su ascenso directo de haber ganado. Su rival directo, La Nucía, ayudaba además al ir perdiendo en Granada, pero el Poli no concedió apenas opciones al Intercity en Alicante.

El gol llegó gracias a que Gabi Ramos primero, y Neto después porfiaron para no perder el cuero en el ataque celeste, logrando dar continuidad a una jugada de rebotes que acabó con un tiro de Felip que fue rechazado por la zaga. El balón le llegó en la frontal a Jonxa, que se sacó un gran disparo que se alojó junto al palo (52').

Quedaba mucho partido por delante y se esperaba que el Intercity se volcara, y lo cierto es que lo intentó, pero el Poli fue capaz de desactivar una y otra vez el peligro del equipo local, manifiestamente ansioso. De hecho, el equipo de Alcoy apenas pasó apuros, y tampoco cuando se quedó con 10, para mantener a salvo su preciado tesoro. Incluso, pudo haber hecho el segundo en varias llegadas peligrosas de Jorge García, que chutó con intención en el 60' y a punto estuvo de conectar con NEto en el área en el 70'. PEro seguía quedando mucho.

Adrián, muy atento todo el partido, atajó un centro lateral en el 78', poco antes de que el Poli se quedara con 10 por la expulsión de Mikel (81').

La única opción clara de los locales llegó en el 86', en un balón que estuvo a punto de entrar en la portería de Adrián, aunque el colegiado, en pleno barullo en el área chica, estimó que el cuero no había traspasado la línea.