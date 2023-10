Cannondale Vas Arabay canibaliza la Skoda Titan Desert Almería 2023

Perseverancia, testarudez, sacrificio, esfuerzo y que te tengan que bajar de una bicicleta a la fuerza porque tú no vas a dejar de pedalear si no te obligan. ¿Qué es un Titan si no eso? La voluntad de alcanzar un objetivo cueste lo que cueste. " Es que esta es una carrera preciosa , que promueve una cultura y unos valores únicos", añade ‘ Ale ’, dorsal 219 y Titana de pleno derecho.

Y no pasaron dos días, sino un año hasta que pudo volver a intentarlo: "De nuevo no lo logré. Tuve una caída por una moto que vino en dirección contraria. Aún así seguí y al día siguiente tomé la salida, pero en circunstancias pésimas. Me quedé a 20 kilómetros de meta. Tuvieron que sacarme porque yo no iba a parar de pedalear ".

Esta será su tercera participación en Titan World Series . "En 2022 hice mi primer intento en Marruecos ", cuenta esta chilena afincada en Estados Unidos . "Me pesó la inexperiencia. Fue un shock darme cuenta de que aquello era tan diferente de lo que me había esperado . Pero si algo soy es testaruda y perseverante. Si hubiera habido una carrera dos días después, me habría apuntado sin dudarlo".

¿Qué significa ser un Titan? Es fácil separar Titanes de no Titanes como si fuera algo dicotómico: aquellos que han terminado una carrera de Titan World Series y aquellos que no . Pero si algo ha caracterizado al universo Titan es que siempre ha buscado ser mucho más que la suma de los kilómetros que componen sus carreras.

Declaraciones

Herrero: "No me he podido relajar ni cuando iba escapado en la última etapa. Después de lo que me ha pasado en Marruecos, no me quería confiar. Pero al final he podido ganar. Por fin. Ya me tocaba".

Kortekaas: "Sabía que venía en un buen estado de forma y me sentía favorita, pero no sé si tanto. He ido volando. Incluso mejor de lo que pensaba que iba a ir. Cuatro victorias es increíble".