Cannondale Vas Arabay sigue con pleno de victorias en la Skoda Titan Desert Almería 2023

No está dejando margen de maniobra a sus rivales el Cannondale Vas Arabay. En dos etapas de la Škoda Titan Desert Almería, cuatro triunfos: dos en categoría masculina y dos en categoría femenina.

Hoy le tocó el turno en masculina a Miguel Muñoz. El vigente subcampeón de España en cross country maratón ha logrado su segunda victoria en Titan World Series, tras el que logró en la cuarta etapa de la Škoda Titan Desert Morocco 2021. Hoy ha vencido con un potente sprint en el último kilómetro.

Una etapa en la que el grupo de cabeza se mantuvo unido hasta la subida a Huebro, en la que Luis Ángel Maté hizo buenas sus virtudes como escalador para abrir hasta dos minutos de distancia sobre el resto.

La ventaja se desvaneció en el descenso, en el tramo Alfil Logistics. Desde allí hasta meta el sexteto de favoritos se mantuvo en cabeza, tirando en esos últimos 30 kilómetros que restaban para llegar al circuito de Almería.

Un arreón final de Muñoz le dio el triunfo en solitario, con 18 segundos de ventaja del cordobés sobre el resto de ciclistas: Luis Ángel Maté, Pau Marzà, Luis León Sánchez y Fran Herrero.

El propio Herrero, compañero de Miguel Muñoz, se mantiene como líder de la carrera, a 24 segundos de distancia respecto a Luis León Sánchez, inmediato perseguidor en la general.

Kortekaas, dos de dos

La que apenas dio opciones al resto de corredoras fue Tessa Kortekaas. La neerlandesa logra su segunda victoria consecutiva en la Škoda Titan Desert Almería y amplía el margen sobre Ariadna Ródenas hasta los cinco minutos y 20 segundos.

La ilicitana de Mondraker - ŠkodaWeLoveCycling pudo mantenerse en un mano a mano con Kortekaas hasta la temida subida a Huebro, gran puerto del día. En el ascenso, la líder hizo valer su fuerza para dejar atrás a Ródenas.

La renta al finalizar el puerto fue de dos minutos y medio, que se redujo hasta el 1:30 en los kilómetros que restaban desde Turrillas hasta meta.

Todo queda en un mano a mano entre ambas corredoras, con Ródenas esperando un fallo de Kortekaas que parece no llegar hasta ahora. Por detrás, Mónica Calderón y Pilar Fernández cruzaron la meta con bastante tiempo perdido.

Todo en márgenes interesantes para la etapa Škoda We Love Cycling de mañana. La subida al alto de Velefique, que además estará cronometrada y bonificada al ser el tramo Škoda Challenge, será la que decida ambas generales. De momento, dominio incontestable de un Cannondale Vas Arabay que espera irse de aquí con un doblete histórico.

Titan story

Es el dorsal 211 de la carrera. Tiene 26 años y debuta en una prueba de Titan World Series. En su primera etapa ha hecho una más que digna 13ª posición en la general femenina. Nada mal para alguien que apenas hace mountainbike. Pero salta a la vista es deportista. Tiene ese andar lento y seguro de quien conoce su cuerpo y de quien parece saber algo que los demás no sabemos. Tristemente, Marta Bonache sabe algo que muchos no sabemos, porque ella es, como se define a sí misma, ‘Cancer survivor’.

Ocurrió cuando solo tenía 19 años y estaba en primero de carrera. "Noté un bulto en el cuello. No le di mucha importancia, pero una amiga se lo comentó a su padre, que es médico, y me recomendó mirármelo. Después de mil pruebas, descubrieron que tenía linfoma", explica.

"Fue muy duro. Mis padres vivían en Colombia y yo estaba sola en Barcelona", cuenta. "Lo bueno es que mi cáncer es más o menos común y muy tratable. Así que, con quimio, primero, y radioterapia, después, acabó por curarse".

Y de esa estudiante de 19 años con cáncer, a la deportista con 26 años que viene de correr una carrera de trail de más de 150 kilómetros y ahora se estrena en la Škoda Titan Desert Almería: "Siempre fui deportista, ya desde el cole, pero después de la enfermedad empecé a hacer retos cada vez más y más duros".

"Desde que me pasó lo que me pasó tengo una mentalidad de querer hacerlo todo, de comerme el mundo porque no sé cuándo se puede acabar esto. ¿Puedo hacer una Titan Desert? Pues la hago. No me lo pienso. He venido a disfrutar y terminarla. Eso es lo único que me importa". Esta es la filosofía increíble de Marta. Una participante que, efectivamente, demuestra que sabe algo que los demás no sabemos.

La etapa de mañana