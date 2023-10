Los 400 Titanes ya tienen su dorsal

Menos de 12 horas quedan para que los 400 Titanes que participan en la Škoda Titan Desert Almería 2023 tomen la salida de una de las aventuras de su vida.

Mañana les esperan 101 kilómetros de una etapa en bucle alrededor de El Toyo. Una primera piedra de toque para todos los ciclistas, que sufrirán sobre la bicicleta, pero disfrutarán de las deslumbrantes vistas del cabo de Gata.

Por delante quedan cuatro etapas, un total de 366 kilómetros y más de 6.500 metros de desnivel acumulado. Todo ello sin salir de la provincia de Almería.

El Cabo de Gata, el desierto de Tabernas, el alto de Velefique y la base militar Álvarez de Sotomayor. Toda una serie de desafíos para cuatro días con una identidad propia muy marcada.

Los favoritos se pronuncian

Algunos de los principales favoritos a las generales masculina y femenina ya se han pronunciado sobre el desafío que tienen por delante. Tessa Kortekaas, Luis León Sánchez, Ariadna Ródenas, Luis Ángel Maté y José Antonio Hermida han participado en la rueda de prensa previa a la carrera.

El propio José Antonio Hermida, medallista olímpico en Atenas 2004 y campeón del mundo en mountainbike, ha compartido sus impresiones como embajador de la carrera: "Para mí, el tercer día, la etapa Škoda We Love Cycling, va a ser la crítica. La subida a Velefique engaña mucho. Piensas que ya ha terminado y sigue. Y luego es un descenso tremendamente técnico. Ahí es donde se va a decidir todo entre los que pelean la general".

Por su parte, Tessa Kortekaas, vigente campeona de la Škoda Titan Desert Morocco, ha reconocido que ya ha podido rodar unos días en el territorio: "Tuve una carrera en Andalucía y aproveché para pasar unos días viendo las etapas. Te diría que, para mí, esta carrera es más dura que la Škoda Titan Desert Morocco. Me ha sorprendido. Quizás no en cuanto a calor o etapas, pero por desnivel y dureza de las etapas creo que puede ser más difícil".

Uno de los nombres propios de esta edición es el de un debutante en la prueba como el excorredor profesional del equipo Astana recientemente retirado Luis León Sánchez: "No vengo a pelear, sino a disfrutar. Es una disciplina que no es la mía. Yo vengo del mundo de la carretera y, aunque he hecho mountainbike, esta no es mi disciplina. Lo que tengo claro es que no vengo a caerme. He pasado un año duro en cuanto a eso y lo que quiero ahora es divertirme".

Un excompañero de 'Luisle' en el pelotón profesional de carretera como es Luis Ángel Maté también ha buscado descartarse de los puestos de cabeza: "Aunque ya estuve el año pasado, sigo a años luz de los profesionales de esto. Este año he entrenado algo más de mountainbike y a lo mejor he ganado algunos meses luz, eso sí. Pero para mí esta prueba es un reto y una oportunidad de estar con los amateurs, con esa gente que busca las horas libres para poder montar en bici cuando puede. Esos son los verdaderos ciclistas".

"Yo vengo más fuerte de lo que venía el año pasado y con mucha motivación para ganar"

Por último, una de las grandes candidatas a la general femenina, Ariadna Ródenas, que ya sabe lo que es ganar en la Škoda Titan Desert Morocco y en la NEOM Titan Desert Saudi Arabia ha subrayado el nivel de sus rivales: "Yo vengo más fuerte de lo que venía el año pasado y con mucha motivación para ganar, pero el resto de ciclistas que vienen a por la general también. Esto lo pone más difícil, pero también hace que te exijas aún más cada día".

Son solo algunos de los nombres más reconocibles de este pelotón. Junto a ellos, otros 'gallos' como Miquel Faus, Mónica Calderón, Miguel Muñoz o Fran Herrero competirán por hacerse con el preciado fósil de ganador de la carrera.

Presumiblemente por detrás de ellos en la general irán entrando todos y cada uno de los 400 participantes en la carrera. 400 historias que finalizarán el próximo 10 de octubre al cruzar la meta final de la carrera, pero que comenzarán mañana en El Toyo, con la salida de la primera etapa.

La etapa de mañana

A diferencia de años anteriores, la Škoda Titan Desert Almería 2023 prescinde de su habitual prólogo y arranca por todo lo alto. Con una etapa en bucle alrededor de El Toyo.

100 kilómetros y ya los primeros retos para el pelotón. El viento que sopla junto al cabo de Gata puede marcar el desarrollo del día. La segunda mitad cambia de paisaje y se desarrollará por pistas y ramblas más arenosas.