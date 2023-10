Guerrero y Kortekaas triunfan en la Skoda We Love Cycling de Almería

Declaraciones

Guerrero: "Me he visto bien estos días y quería intentarlo. El objetivo hoy era esta victoria y por eso he peleado para ir en cabeza desde el principio. Este triunfo significa mucho para mí".

Kortekaas: "Me he sentido muy fuerte toda la etapa. Ya en la subida he peleado por no echar pie a tierra en ningún momento y lo he conseguido. Siento que voy volando y mañana quiero la cuarta".