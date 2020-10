No es la primera vez que se ven las caras, ya que el pasado curso lo hicieron en la Ciudad Deportiva de Viator (1-3), pero este curso el derbi entre Poli Almería y Unión Deportiva Almería B toma más protagonismo, si cabe. Por fin ambos se verán las caras sobre suelo capitalino, donde no pudieron hacerlo en la segunda vuelta de la anterior campaña 2019-2020 por la suspensión de la competición debido a una pandemia de COVID-19 que este domingo no permitirá el acceso de público a la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, escenario en el que se han citado a las 12:00 los únicos dos equipos que protagonizarán un duelo almeriense a lo largo de la competición regular en categoría nacional senior.

El ascenso del CD El Ejido a 2ª B y el haber quedado en subgrupos distintos, en el Grupo XIII, Atlético Pulpileño y Huércal-Overa, hace que el choque entre rojiblancos sea el único derbi almeriense que en principio se vaya a dar esta campaña y es por ello que toma más importancia aún de la que históricamente ya tiene. Los de Juanfran Miras solo jugaron la jornada inaugural, en la que empataron 0-0 con un Maracena que el pasado fin de semana derrotó a un filial que, al igual que el Poli, suma un punto en su casillero y desea celebrar también su primer triunfo.