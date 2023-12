Charly Carreño pone rumbo a devolver con éxitos el apoyo

Las vueltas de la vida han llevado a Charly Carreño a ir llenando la que él llama su mochila con enriquecedoras experiencias profesionales, siempre con un hilo de unión con Unicaja Costa de Almería como su origen, su razón de ser en este mundo del voleibol. Ello no ha significado nunca una obsesión por volver, y, de hecho, justo esas vueltas de la vida y la conjunción de dos momentos, el del club y el del propio técnico, le han devuelto a casa: "Para ser sincero, no tenía en mi cabeza el año pasado volver al club esta temporada; sí un por qué no hacerlo en un futuro, pero la situación me ha traído y estoy contento por poder vestir de verde, de nuevo en casa".

Así comienza el balance de estos trepidantes nueve meses y medio de Charly en la punta de lanza de los ahorradores, un recorrido iniciado el pasado 13 de abril y que le ha dado la ocasión de recuperar también una grada que lo vitoreaba cuando era jugador y también como entrenador en su debut en los banquillos: "Contento también por ver cómo la afición lo ha acogido bien y me siento arropado, que eso siempre también es muy positivo". Deja claro que lo está afrontando "con ganas de hacerlo bien, con ganas de devolver a la gente que me apoya, y que quiere que me salga bien, y que funcione; con las ganas de trabajar bien y de devolverles en vistosidad de juego de un equipo que sea luchador".

Y sí, la "buena conexión con la grada" es fundamental y "devolver a la gente que me ha apoyado y que ha tomado con 'buena cara' mi vuelta a Almería". Por eso, ha querido dar desde el mismo inicio los pasos adecuados: "Una pretemporada interesante, jugar contra Benfica da nivel al equipo, aunque no fuimos al completo, pero la pretemporada ayudó a empezar bien el campeonato, a hacer una muy buena primera vuelta perdiendo solo dos partidos contra los dos equipos que están con nosotros arriba". El mérito es más al contar con "una plantilla corta a nivel de jugador de rendimiento, pero sí con la suerte de tener un grupo fuerte, un grupo que quiere, un grupo al que le gusta entrenar".

Echando la vista atrás insiste en haber salvado "situaciones muy complicadas", pero "lo mejor ha sido el cómo las hemos solventado"

Pilar clave, "eso durante la semana se nota, cómo el equipo viene con el mono de trabajo y se pone y trabaja, y un equipo con mucho compromiso y con un alto nivel de exigencia". De ahí una primera vuelta "muy buena en la que hemos salvado partidos dificilísimos que esperamos poder jugar a un nivel parecido o incluso mejor para poder solventarlos en la segunda vuelta", textualmente. Ha contabilizado "dos salidas muy complicadas" en esas derrotas, "Guaguas y Soria", que en esta vuelta "los tendremos en casa". Echando la vista atrás insiste en haber salvado "situaciones muy complicadas", pero "lo mejor ha sido el cómo las hemos solventado, porque no siempre la hemos, no siempre del mismo modo".

Se enorgullece de que "el equipo ha tenido armas para que en diferentes partidos con las más diferentes situaciones que presentaban los rivales, poder conseguir los tres puntos". Ahí se detiene: "Creo que ha sido una muy buena primera vuelta a nivel de conseguir tres puntos, ya no solo el balance de partidos perdidos y ganados, sino de la cantidad de 3-0 que hemos tenido; no es algo que buscamos, porque siempre buscamos los tres puntos, pero no encajar ningún set en nueve partidos dice mucho de la solidez, de la capacidad, del compromiso y de la conexión que han tenido los jugadores". Son muy buenas bases sobre las que asentar la segunda vuelta, que será evidentemente "muy dura".

Tan es así que lo lógico es esperar "situaciones muy difíciles otra vez y habrá que estar de nuevo acertados para poder solventarlas como antes". Sobre el calendario, viene con "salidas complicadas, como la de Teruel, como las de Cisneros o San Roque, y ya hemos tenido una muy dura en la que no hemos conseguido la victoria, contra Valencia". Sirve de muestra: "Eso nos espera en una segunda vuelta complicada, pero trabajamos todas las semanas para que esto funcione y en el equipo los jugadores están conectados a ello y con el buen voleibol". Entre medias, la Copa del Rey, "es un torneo que exige un nivel de acierto muy alto y un momento de forma específico muy bueno".

De hecho, recuerda que "no hay margen alguno para poder revertir ninguna situación; lo que sí hay es que estar muy bien en un momento muy justo". El camino ahorrador hacia el título comienza con Teruel, e hipotéticamente seguiría, haciendo caso a la clasificación, frente a Soria y contra Guaguas, si bien en la Copa no hay favoritos: "Tenemos en cuartos un rival muy complicado, un rival que ha pasado ronda en competición europea, que se ha colado en unos cuartos de final, que ya aquí en Almería sin el opuesto por un problema físico nos hizo un muy buen partido, incluso algún set de ellos por encima a partir del 20, pero, como he dicho antes, lo pudimos solventar con el plus de tener jugadores de nivel".

Más de la Copa del Rey, puesto que se jugará en menos de dos meses y es el primero de los títulos de la temporada a los que podrá optar Unicaja Costa de Almería, "va a ser muy complicada, pero no sólo para nosotros, va a ser una Copa complicada para el resto de los equipos también". La misma receta se apuntan todos: "Como he dicho antes, hay que llegar muy bien, hay que estar muy fino en ese momento para que el equipo juegue al máximo nivel; si no será imposible conseguir un título como el de la Copa, que a todos los participantes nos gustaría alcanzar". Nueve meses y medio después de su vuelta, a Charly se le van a devolver las sensaciones tantas veces vividas de dar títulos a Almería.