El club no descuida la operación salida

Además, hay una serie de futbolistas que el pasado ejercicio no tuvieron el protagonismo deseado en Segunda División y también acabarán yéndose salvo sorpresa mayúscula, caso de Lazo o Appiah , a los que podrían sumarse nombres como Curro Sánchez o Puigmal, cada uno con una situación diferente, ya que el Almería no quiere desprenderse de jugadores como el ex del Manchester United .

Villar: "Era importante que me transmitiesen la confianza que no me dio el Almería"

Tras rescindir contrato con el Almería, Juan Villar ha sido presentado como futbolista del Huesca. En su comparecencia ante los medios de comunicación se ha despachado a gusto. "Cuando me llamó Ángel [Martín; director deportivo], desde el principio fue sincero y claro y para mí eso al final era fundamental, que me trasmitieran esa confianza en mí, que a lo mejor estos dos años el Almería no me ha transmitido, no me la han dado. En Huesca desde el principio me la transmitieron y desde el minuto uno siempre he confiado en ellos", ha comentado el onubense.