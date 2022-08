Baptistao presiona para fichar por el Almería

Leo Baptistao está cerca del Almería. El futbolista brasileño tiene la experiencia en Primera División pedida por Rubi y no necesitaría prácticamente periodo de adaptación, pudiendo actuar tanto de punta como extremo derecho, posición la última para que en principio lo adquiriría la dirección deportiva. Sin embargo, el Santos quiere que cumpla el contrato que tiene firmado (hasta junio de 2023) y el delantero no descarta declararse en rebeldía si la entidad carioca se cierra en banda. Fuentes muy cercanas al jugador aseguran incluso que el Santos no lo está poniendo nada fácil a pesar de que el futbolista quiere salir.

El ariete ya ha comunicado al club alvinegro que quiere volver a España, restando por ver hasta dónde están dispuesto a llegar ambas partes en caso de que el Santos no llegue a un acuerdo económico con el Almería, algo que no parece que llegue a suceder visto las buenas relaciones entre ambas entidades, máxime con el dinero fresco que ingresará la UDA con el traspaso de Sadiq.

De momento, el jugador no viajó para jugar el encuentro ante Coritibia, celebrado la anterior madrugada (1-2 venció su equipo en el descuento). El Almería ya ha presentado una primera oferta al Santos, con resultado negativo. Pero es cuestión de tiempo que ambos clubs lleguen a un acuerdo en la que sería la segunda operación del presente estío tras los siete millones de euros abonados por Kaiky, guardándose los brasileños además un 20% de la plusvalía en un futuro traspaso.

Baptistao sería uno de esos "cuatro-cinco fichajes de garantías" que pidió Rubi la pasada semana, y una de las llegadas que anunció Turki Al-Sheikh el pasado domingo. En caso de que la operación fructifique completaría la lanza de ataque junto a Sousa y Milanovic. Si la del serbio es una apuesta de presente, pero, sobre todo, de futuro, el rendimiento que se le pediría al todavía jugador del Santos sería inmediato.

El brasileño, que cumplirá 30 primaveras a final de mes, aterrizó como agente libre en Sao Paulo hace un año tras acabar contrato con el Wuhan Yangtze, que llegó a pagar casi seis millones de euros por sus servicios al Espanyol en enero de 2019. En Brasil no tuvo el protagonismo deseado durante los primeros meses, lesiones incluidas, pero Fabián Bustos logró recuperarlo.

Con apenas 16 años cruzó el charco procedente del Portugesa Santista para enrolarse en el Rayo, pero una enfermedad le hizo regresar a casa, siendo cedido posteriormente al San Fernando de Henares. El 25 de agosto de 2012, un día antes de soplar 20 velas, debutó en Primera División en un Betis 1-2 Rayo, con una asistencia y un gol.

En 2013 el Atlético lo fichó, previo pago de siete kilos, sin cuajar en el Calderón, donde apenas estuvo medio curso, son posteriores cesiones al Betis, Rayo y Villarreal, antes de recuperar los siete millones en 2019, cuando el Espanyol lo compró. Baptistao tiene 178 partidos de experiencia en Primera (135 como titular), anotando 34 goles. En su currículo también lucen los trece duelos entre Champions y Europa League, cuatro dianas incluidas.