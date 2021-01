Los clubes amateur prefieren jugadores autóctonos a extranjeros

Los clubes de fútbol no profesionales tienen preferencia por admitir a jugadores autóctonos antes que a jugadores de procedencia extranjera. Es la conclusión de un estudio publicado por el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”.

En concreto, en España, la preferencia en beneficio de los locales es de 13 puntos. El artículo «El nombre del inmigrante como primer factor de discriminación», elaborado por Carlos Gómez-González y Helmut Dietl, de la Universidad de Zúrich, y Cornel Nesseler, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, parte de un experimento que consistía en hacerse pasar por un jugador aficionado que solicitaba participar en un entrenamiento de prueba en un equipo amateur.

Para ello, se envió un mensaje de correo electrónico para hacer una prueba en 1.410 clubes de fútbol españoles. Los jugadores tenían nombres claramente identificables como locales (Alejandro López o David García) o extranjeros (Youssef Alami o Jack Brown).

El experimento en España reveló que las peticiones de los extranjeros recibieron menor atención que las de los autóctonos. Los nombres autóctonos obtuvieron una respuesta positiva (admisión a prueba o consulta adicional) en cerca de la mitad de los casos (49,29 %), y, en cambio, los extranjeros la recibieron solo en un tercio del total (36,06 %).

Este experimento, financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Suiza (SNSF, del inglés Swiss National Science Foundation), se realizó en primer lugar en el país centroeuropeo, donde ya se detectó discriminación desde el nombre del jugador. Posteriormente, se trasladó a 22 países europeos. La diferencia en España (13 puntos porcentuales) es el doble que en Suiza, y, además, está por encima de la media europea (10 puntos porcentuales).

Los autores consideran que el fútbol es un «laboratorio ideal, ya que es un buen lugar donde medir la integración social y la discriminación». Según Carlos Gómez, «rasgos raciales o étnicos no pueden condicionar el resultado de un partido y no deberían suponer una barrera en el deporte amateur, que, además, no está regido por intereses económicos. La discriminación basada en el nombre afecta tanto a individuos extranjeros como a inmigrantes nacionalizados (y sus descendientes), privándoles de una interacción social y una red de contactos que pueden posteriormente facilitar el acceso a un empleo o a una vivienda».

Ahora, los investigadores examinan si existen diferencias relevantes de aceptación en función del país de procedencia. En Suiza, los nombres árabes recibieron claramente menos respuestas positivas. En España, los primeros resultados indican que los nombres británicos son ligeramente menos discriminados que los árabes o los rumanos. Sin embargo, los autores piden «prudencia» ante un estudio que todavía se está desarrollando.

La actitud hacia la inmigración mejora cuando el equipo gana

El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” también ha publicado el estudio «La presencia de extranjeros en los equipos de fútbol y su impacto en las actitudes respecto a la inmigración», que analiza cómo la participación de jugadores inmigrados en la Liga incide en las opiniones que los aficionados al fútbol tienen de los inmigrantes.

Firmado por Ignacio Lago, de la Universidad Pompeu Fabra, y Carlos Lago Peñas, de la Universidad de Vigo, el estudio revela que las actitudes hacia el fenómeno migratorio mejoran cuando los jugadores extranjeros contribuyen a la consecución de éxitos para el club al que pertenecen.

Los autores apuntan a que este efecto es más visible cuanto más relevante sea el papel de los extranjeros en las victorias y en el rendimiento del equipo. La valoración sobre la inmigración tendía a ser más favorable cuantos más jugadores extranjeros tenía el equipo campeón y cuantos más minutos jugaban.

Según la investigación, esta mejora solo es visible en la comunidad en la que el equipo es referente, y no en otras. El informe menciona el caso del Valencia CF, que ganó sus dos últimas ligas en las temporadas 2001-2002 y 2003-2004 con la contribución de doce jugadores extranjeros en el primer título y nueve en el segundo. La percepción con respecto a los inmigrantes fue más positiva en la Comunidad Valenciana cuando el rendimiento fue positivo que en años posteriores.

Según el CIS, cerca del 70 % de los encuestados en España dicen ser seguidores o simpatizantes de algún club de fútbol. Como explican Carlos e Ignacio Cano, «hay muy pocas actividades en las que tantos extranjeros sean relevantes como en el fútbol y que al mismo tiempo conciten tanta atención entre los ciudadanos y los medios de comunicación. Este protagonismo de los inmigrantes (por razones laborales) y su gran relevancia social hacen del fútbol un escaparate extraordinaria para mostrar los beneficios de la inmigración y la composición heterogénea de los grupos humanos».

El estudio explica que han aumentado las migraciones futbolísticas por la ausencia o ampliación de los límites en el número de jugadores extranjeros. Así, la presencia de jugadores extranjeros en las ligas nacionales europeas ha aumentado sustancialmente en las últimas décadas (del 34,7 % en 2008 al 415 % en 2018). En España, el promedio de jugadores extranjeros entre 2009 y 2018 fue del 38,1 %, con una tendencia al alza.

Asimismo, se observa una clara tendencia al descenso de canteranos (en la temporada 2018-2019, el 17,8 % de los jugadores de la Liga se habían formado en el club en el que jugaban solo vs. promedio de la década, del 23 %).

Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”

El análisis del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” se nutre de un barómetro de indicadores clave sobre temas de interés social en los países miembros de la Unión Europea y la OCDE, además de artículos, entrevistas y reseñas firmados por expertos.