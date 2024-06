David Señoret seguirá un año más en El Ejido Futsal

El Ejido Futsal y David Señoret (Castellón de la Plana, 20/11/1993) han firmado el acuerdo de renovación para la próxima temporada. El ala cierre castellonense vivirá así su segunda temporada consecutiva en el club ejidense, donde este año ha tenido una actuación muy destacada, con muchos minutos de competición y aportando también gol al equipo. Hasta ocho tantos ha sumado en su cuenta particular.

Un jugador con amplia experiencia en la categoría de plata del fútbol sala nacional y que también ha jugado en la Primera División, del que destaca su rapidez y habilidad en el juego, además de su gran capacidad defensiva.

Con esta renovación, la dirección deportiva del club celeste sigue avanzando en la configuración de la plantilla de la próxima temporada. David Señoret se suma a las renovaciones de Jesús Gómez en portería y Juanan, si bien cabe recordar que el club también ejerció la cláusula de renovación sobre los jóvenes almerienses Cola y Adrián.

