¿Y si la decisión fuese dejar la Liga como está?

Las semanas pasan y todo sigue igual en el mundo del fútbol: incertidumbre absoluta para técnico y jugadores. Ni administraciones públicas, ni federaciones o los propios clubes se atreven aún a marcar en el calendario de este atípico 2020 una posible fecha en la que pueda reanudarse la competición liguera que tuvo que parar debido a la crisis sanitaria del coronavirus a principios del pasado mes de marzo. Mientras las autoridades pertinentes valoran cuándo podría finalizar el estado de alarma, siempre dentro de unas garantías que no descuiden la seguridad de los ciudadanos, en la Real Federación Española de Fútbol y también en los distintos entes federativos autonómicos, que siguen a la espera de recibir al OK del Gobierno para decidir si reanudar o no sus respectivas competiciones, se desarrolla un debate que también ha llegado al aficionado en las redes sociales.

De categorías como Primera, Segunda División e incluso Segunda B se sabe casi al cien por cien que, ya sea a puerta cerrada o en pleno mes de julio, que van camino de finalizar sus jornadas restantes de este presente curso. Hay demasiadas cosas en juego, tanto deportivas como económicas. Las dudas se centran en competiciones como Tercera División y otras de nivel autonómico o provincial, tanto séniors como inferiores, cuyo futuro esta temporada 2019-2020 es totalmente incierto ahora mismo.

Huércal-Overa y Poli Almería salvarían la categoría gracias a su situación clasificatoria actual

Existen varias posibilidades sobre la mesa: dar una pretemporada de 15 días en junio y retomar la liga en julio, tratar de disputar dos partidos por semana (los equipos amateur son reacios) o directamente dejar todo como está dando por válido lo que refleja a día de hoy la tabla clasificatoria. En ese último supuesto, que parece ser el que menos probabilidades tiene de ser aplicado, solamente saldría perjudicado uno de los cinco representantes de la provincia de Almería en la Tercera División.

La UD Almería B, quinto en el Grupo IX, está a tres puntos de la cuarta plaza a falta de nueve jornadas, y se quedaría fuera de una play off que, sin embargo, sí disputarían CD El Ejido (2º en el Grupo IX) y Atlético Pulpileño (2º en el XIII). Evidentemente, el filial rojiblanco no estaría satisfecho si finalmente se tomara la decisión de dejar la competición como está. Sin embargo, en el club celeste sí verían cumplido su objetivo, aunque ya han dicho en varias ocasiones que “se debe jugar lo que queda”. Los que también verían con buenos ojos que se cierre ya por completo la competición regular serían Poli Almería y Huércal-Overa, que tendrían la salvación en su bolsillo un curso más gracias a su situación clasificatoria actual: 15º en el Grupo IX y en el XIII, respectivamente.