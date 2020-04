La Academia sigue a pleno rendimiento

Pese a la incertidumbre creada por la crisis sanitaria del coronavirus, que provocó el parón del fútbol español en todos sus niveles, clubes como la UD Almería tratan de mantener activos a todos sus conjuntos, en lo que a preparación se refiere. “A día de hoy es totalmente una incógnita saber si la competición volverá o no volverá a reanudarse. Entiendo que las categorías inferiores de la Academia no vuelvan a competir, pero creo que el primer y segundo equipo sí que lo harán cuando no exista problema para los jugadores”, asegura Agustín Sánchez.

El coordinador de la Academia de la UDA explica que “los jugadores del filial desde que comenzó la cuarentena tienen un trabajo estipulado por el preparador físico, por Pepe, controlado por él directamente, donde cada semana hay unas pautas a seguir, tanto de trabajo de cardio como trabajo preventivo. Realmente en el día a día están muy controlados”. Sobre el resto de equipos canteranos, asegura que, al igual que pasa con el filial, “tienen un trabajo marcado por el responsable de la preparación física de estos equipos, Jesús, que se encarga semanalmente de mandar un trabajo a todos los entrenadores, que son los que se encargan de controlar y dirigir ese trabajo. Cada semana se va variando y creemos que dentro de lo posible se está muy encima de los jugadores para tratar que estén en la mejor forma posible”.

“Primer equipo y filial creo que sí jugarán lo que falta, pero entiendo que el resto de categorías no"

A la espera de que se decrete el final del estado de alarma y que los responsables federativos tomen la decisión de reanudar o suspender la temporada, Sánchez confiesa que “a día de hoy no valoro que no vuelvan a reanudarse las competiciones para el primer y el segundo equipo. La del filial es muy larga, llevan muchas jornadas disputadas, con equipos que se han ganado por méritos propios el poder luchar por ese play off de ascenso y entiendo, aunque haya que modificar la normativa y extenderse a la campaña que viene, lo lógico sería que cuando se pueda se retome, aunque hay que tener claro que lo primero es la salud de las personas”.

El almeriense aprovecha para destacar que, a pesar de que el confinamiento ha cambiado la dinámica de trabajo en el club, se está haciendo el mayor esfuerzo para que todo siga funcionando lo mejor posible. “La labor que se está realizando desde la coordinación durante esta cuarentena se centra primero semanalmente en trasladar ese trabajo que se marca desde el área de la preparación física y posteriormente me encargo una vez a la semana de contactar con todos los jugadores que pertenecen a nuestro club para saber su día a día, si se encuentran perfectamente tanto ellos como sus familias. También hay que ir planificando, preparando y organizando un poco la próxima temporada, puesto que aunque sea desde casa el trabajo no para”, concluye.