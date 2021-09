El derbi CD El Ejido-Pulpileño desde los banquillos

Fran Alcoy: "Ir primeros no nos da ventaja, el elogio debilita"

El entrenador del CD El Ejido, Fran Alcoy, comentaba en la rueda de prensa de este viernes que el Atlético Pulpileño "viene también de ganar su partido, con mucha ilusión y ganas, con la moral que da una victoria. Nosotros tenemos la aureola positiva tras haber ganado fuera y poder estar ahora el primero en la tabla clasificatoria". Pese a ello, reconocía, con cierta preocupación, sobre el equipo celeste que "me ha dado la sensación de que el equipo ha estado demasiado relajado esta semana y se lo he manifestado a la plantilla. Si cuando perdamos hay que saber gestionarlo, cuando las cosas salen bien también. Creer que el partido del Pulpileño va a ser fácil, no es así. No me ha gustado la semana que he visto, no porque hayan tenido mala actitud, pero al final el elogio debilita. Ir primeros no nos da ninguna ventaja".

Alcoy sabe que no hay rival fácil en Segunda RFEF, "en esta categoría no hay ningún equipo trabajado, que no te haya estudiado y que no te genere cuarenta mil problemas. El Pulpileño tiene futbolistas muy importantes, es un equipo que va a dar que hablar y nos va a generar mucho peligro". Sobre la clave para salir victorioso del derbi recuerda que “tienes que jugar al límite, si no juegas así no vas a competir el partido. Ganar un partido cuesta mucho, tienes que hacer muchas cosas bien. Para perderlo solo tienes que tener un detalle que se te escape”.

El técnico del cuadro del Poniente almeriense no se fía de su oponente del domingo, ya que "son recién ascendidos y eso la van a llevar por delante, llegarán acompañados de su gente, su afición", y recalca que "si no lo ganamos no sirve de nada lo que hayamos hecho. Si queremos estar en una zona noble tenemos que ganar de nuevo en Santo Domingo, pero eso no significa que el rival vaya a ser fácil o que seamos superiores. Tenemos que correr y trabajar mucho".

Sobre el ambiente que habrá en Santo Domingo destaca que "jugamos en nuestro campo y como el partido del otro día y los de la temporada pasada que pude vivir aquí, los aficionados estuvieron de diez. Seguro que van a entender que no va a ser fácil y que en los momentos en los que los necesitemos van a estar, nos van a arropar y van a jugar su partido". No le da demasiada importancia al liderato, "con dos semanas la clasificación no tiene nada que ver", pero reconoce que "los cuatro puntos que llevamos no te los va a quitar nadie. Se trata de ir a por los siete y seguir arriba, pero eso no solo se consigue con ilusión, hay que trabajar mucho".

Sebas López: "Tenemos que sacar nuestra mejor versión"

El técnico del Atlético Pulpileño, Sebas López, hablaba el viernes por la tarde sobre el partido que su equipo tendrá que afrontar en el Poniente almeriense este domingo a partir de las 19:00 horas. "Vamos a un campo muy complicado, ante un rival muy difícil. Es un campo de césped natural, que llevamos ya dos salidas a este tipo de superficie y vamos a ver si nos adaptamos rápido a este terreno de juego", comentaba el entrenador albinegro, que dejaba claro, sobre su oponente, que "las aspiraciones del CD El Ejido son subir de categoría". Las del cuadro de Pulpí, recién ascendido desde la Tercera División, por primera vez en su historia, son muy distintas, pero avisa que "nosotros vamos con toda la ilusión".

En cuanto a efectivos de su plantel para el derbi ante los celestes, López cree que va a poder confeccionar una convocatoria más extensa y de garantías que en jornadas anteriores al recuperar a varios futbolistas que no habían estado disponibles por diferentes razones. "Vamos a ver si podemos llegar con todos los jugadores disponibles, que creo que sí, que vamos a tener por primera vez a todos los efectivos para este partido", afirma, además de dejar claro que, en Santo Domingo, "tenemos que tener un equipo compacto en esta alineación, vamos a sufrir pero ojalá podamos ser capaces de sacar algo positivo".

Los rojinegros lograron su primera victoria del presente curso la pasada jornada, ante el Atlético Levante en el Municipal de San Miguel por 1-0. Sobre este triunfo, Sebas López comentaba que "después de una victoria las cosas se ven de otra manera. Es verdad que este equipo siempre está acostumbrado a sufrir, hemos pasado en el tiempo que estoy aquí fases difíciles, pero los jugadores están contentos, con ilusión". Con esa inercia positiva y ese subidón de moral que le dieron sus tres primeros puntos en la Segunda RFEF, los del Levante acuden a un derbi almeriense que, cabe destacar, nunca se ha dado en un partido oficial. Ambos se han visto las caras en una ocasión, pero fue en amistoso en 2018.

El entrenador del Pulpileño lo tiene claro, como también lo tienen el resto de sus homólogos en los demás banquillos de los otros equipos de la competición: en El Ejido hay que estar a más del cien por cien. Según recalca el murciano, "necesitamos hacer un buen partido en Santo Domingo, que saquemos nuestra mejor versión, porque después también tenemos un calendario muy complicado y hay que sacar algo positivo".