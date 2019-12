El derbi desde los banquillos

Este domingo, a partir de las 12:00 horas, el balón comenzará a rodar sobre el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde UD Almería B y CD El Ejido se verán las caras en un ansiado derbi que también se disputará en los banquillos, con Fernando Santos Nandinho como entrenador de los locales y David Cabello como su homólogo en el lado foráneo. Ambos han hablado estos días sobre este esperado choque.

“La semana se ha preparado como las anteriores, aunque es de los rivales más difíciles ante los que vamos a jugar, es un equipo muy experimentado, que juega muy buen fútbol. Estamos a tres puntos de ellos y queremos acortar esa distancia. Va a ser un partido para ponernos a prueba, para ver si podemos jugar ante un equipo así de fuerte”, comentaba el técnico portugués, que aseguraba que el filial tiene que “demostrar ante los rivales más potentes de la categoría que estamos preparados, aunque también pondrá a prueba al CD El Ejido porque nosotros venimos de una buena racha de resultados y queremos continuar así. Este partido no es decisivo, porque queda mucho campeonato, pero los tres puntos te pueden dar mucho”.

Fernando Santos 'Nandinho' "Tenemos que sentirnos en casa, que no vengan más aficionados rivales que de los nuestros”

No pretende cambiar su planteamiento y admite que “jugaremos nuestro fútbol, pese a saber la capacidad y cualidades del rival. Ante el CD El Ejido no te puedes desconcentrar, un error puede ser fatal”, además de hacer hincapié en que “es importante que el equipo sienta que está jugando en su casa, que no vengan más aficionados rivales que de los nuestros. Que el factor casa sea importante. La atmósfera que se va a crear le va a dar más motivación. Será un partido bonito”.

Por su parte, Cabello destacaba este viernes que “son tres puntos importantes, ante un rival difícil y para nuestra afición es un partido especial. Contra el Poli fue especial, pero este más aún, por la rivalidad. Los jugadores van notando ese calor de los aficionados y para nosotros debe ser también importante. La gente llega en buenas condiciones para este derbi y vamos a intentar ofrecer una buena imagen y sacar los tres puntos. Este equipo está capacitado para ganar a cualquiera en cualquier campo, pero cada fin de semana te encuentras dificultades distintas. Afrontamos este partido como todos, con la idea clara de que o vamos a cambiar nada”.

David Cabello "El Mediterráneo es un escenario idílico para afrontar este partido con más ganas"

Sobre el escenario en el que se va a disputar el choque, el preparador celeste confiesa que “a jugadores, técnicos y afición nos gustaría encontrarnos siempre esas instalaciones como las que nos vamos a encontrar en el Mediterráneo, pero en Tercera es complicado. Es un escenario ideal idílico para afrontar este partido con ganas”. Sobre la UDA B, avisa que “va a más, tiene ese plus de energía, de dinamismo en su juego. No va a ser fácil de doblegar”.