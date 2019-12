Callejón e Ivi Sánchez toman la palabra

Francisco Callejón (Capitán de la UD Almería B)

"Tenemos la oportunidad de darles caza en la tabla"

–¿Como encara el encuentro la UD Almería B ante el conjunto celeste?–Lo encaramos con muchas ganas en el filial, sabemos que una victoria sería muy importante para nosotros porque los tenemos a solamente tres puntos por encima. El CD El Ejido es un rival directo y lucharemos por poder cazarlos en la tabla clasificatoria, así que afrontamos este derbi con esa ilusión.

–La competición descansó el pasado fin de semana, han tenido más tiempo para concentrarse de cara a esta cita entre paisanos...–Sí, la verdad es que el parón nos ha venido bien para descansar de la rutina habitual que teníamos que entrenamientos y nos sirve para recargar las pilas y llegar con más fuerza a este partido.

–Ambos ganaron el derbi ante el Poli Almería, por lo que este choque se pude considerar como una especie de final por ver qué equipo es el campeón invernal de los almerienses...–Desde ese punto de vista sí, aunque no dejan de ser tres puntos más, como los de cualquier otro encuentros. No obstante, está claro que el hecho de ser equipos paisanos, de estar en la misma zona de tabla clasificatoria, hace que el partido se presente más interesante que otro.

–¿Qué le parece el CD El Ejido esta temporada?–He visto varios partidos de esta campaña y la verdad es que es un equipo que me gusta mucho. Me gusta como juega, tiene mucho potencial en ataque y tenemos claro que vamos a tener un partido muy complicado ante ellos.

–Ya ha vivido varios derbis entre rojiblancos y celestes, ¿es una contienda especial para usted?–Este tipo de partidos siempre son especiales. Estuve en El Ejido hace muchos años y eso es como un extra de motivación.

–¿Qué Almería B se podrá ver el domingo en el Estadio Mediterráneo?–El Almería B que se está viendo a lo largo de toda esta temporada, la de un equipo trabajador, que sale a por los partidos y que explota muy bien las individualidades de sus jugadores, como es el caso del goleador Rubén Enri.

–La entidad ejidense está haciendo un llamamiento a sus seguidores para que acudan a la capital a animar a su equipo. ¿Qué mensaje mandaría a la afición rojiblanca para que les apoye el domingo?–A nuestros seguidores les diría que jugamos en casa, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, que va a ser un derbi muy interesante y que vamos a necesitar su ayuda ante un oponente que nos va a poner las cosas muy difíciles.

Ivi Sánchez (Capitán del CD El Ejido 2012)

"El equipo que gane este partido saldrá muy motivado"

–¿Cómo afronta este derbi el Club Deportivo El Ejido?–Todo el equipo lo afronta con muchas ganas, pero en mi caso es más especial ya que jugué en la cantera de la UDA. Tengo recuerdos buenos y otros no tanto, como cuando se desentendieron al caer lesionado. Estuve cuatro años y medio en el dique seco y creía que no volvería a jugar más, no podía estar levantado más de unos segundos, pero gracias a mi familia y amigos tuve fuerza para recuperarme. Ese apoyo no lo tuve de la UD Almería.

–Con el parón de del pasado fin de semana ambos conjuntos han podido preparar este partido a conciencia...–Sí, sabemos que será muy complicado, porque el Almería B viene en racha, pero nosotros somos el CD El Ejido y saldremos como siempre hacemos, a ganar el partido. Al ser un derbi estamos más motivados, evidentemente.

–Duelo entre paisanos y entre aspirantes a jugar el play off a Segunda B...–Con humildad, pero hay que decir que todos los futbolistas juegan para lograr lo máximo. Si decimos que nuestro objetivo no es estar arriba, estaríamos mintiendo. También es el del Almería B, así que el que consiga los tres puntos saldrá muy motivado para los siguientes compromisos ligueros.

–¿Qué nos puede decir del Almería B de este curso?–Creo que es un equipo algo parecido a nosotros, que le gusta tener la pelota. Como todo filial, tiene jugadores muy jóvenes, con ambición de hacer las cosas bien y destacar para poder entrar en el primer equipo.

–Será su retorno al Mediterráneo, pero como visitante...–Sí, mi pasado rojiblanco hace que sea una visita especial, pero como ya dije, de allí me fui con un sabor agridulce porque se desentendieron y en ese sentido tengo que dar las gracias al CD El Ejido y a Javier Fernández porque me dieron la oportunidad de volver a sentirme futbolista.

–¿Ganas de darle a la afición celeste una alegría en casa de los rojiblancos?–Recuerdo de crío como se vivían los derbis entre el Almería y el Poli Ejido cuando eran rivales directos. Ese ambiente era muy espcial y esperemos que lo siga siendo. Nosotros vamos a darlo todo.

–¿Qué CD El Ejido se podrá ver?–Elque se ha estado viendo hasta ahora o mejor. Con la ambición de ganar.

–¿Un mensaje para movilizar a la marea celeste?–Que vengan a apoyarnos, con su cariño todo es más fácil. Los necesitamos.