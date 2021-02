Pese a que el técnico Fran Alcoy no quiere etiquetar este partido como una final, porque aún quedan bastantes puntos por disputarse, no cabe duda que el CD El Ejido se juega muchísimo este domingo en el feudo del Recreativo Granada , conjunto con el que empata a 14 puntos en la tabla clasificatoria y que, por lo tanto, es un rival más que directo en la lucha por alcanzar posiciones de salvación. Además, es una contienda de vital importancia para ambos, porque una derrota puede condenarles a perder de vista completamente una sexta posición que ya tienen a cinco puntos.

Fran Alcoy: "No es una final, pero los partidos van cobrando cada vez más trascendencia"

El técnico del conjunto ejidense, Fran Alcoy, opina que el de Granada es “un partido muy importante, hablar de finales es cuando detrás de este encuentro ya no queda más. No es el caso, pero sin lugar a dudas es un choque que va a marcar lo que puede ocurrir en esta primera fase. En el fútbol pensar más allá de tu partido inmediato no tiene mucho sentido, y hay que centrar todas las energías en este porque luego vendrá el Sevilla Atlético y será más final que esta y luego a Linares y será más importante. Al final cuando tiene una clasificación comprometida, en este caso por abajo, todos los partidos van cobrando transcendencia y si juegas por arriba igual pero con un objetivo distinto”. Alcoy, que cumple su tercer partido en el banquillo celeste, se muestra “contento con lo que he visto en estos dos partidos, y hemos sumado cuatro puntos. Ojalá sumemos de cada seis, cuatro. Sería señal que la temporada próxima estaríamos en 2ª B”. Ante la lesión de Etxaniz, con una rotura en el bíceps femoral derecho y la baja de Bryan Zaragoza, comentó que, “somos 19 jugadores disponibles y están en un buen estado anímico. Completamos una muy buena semana de trabajo, y con una predisposición actitudinal enorme, y esperemos se vuelva a ver reflejado con puntos el domingo como han sido estas dos semanas”.