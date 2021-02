Pese a llegar en pleno proceso de cambio de técnico, a última hora en el mercado invernal y con el equipo tratando de salir de su momento más delicado de la campaña, los jugadores Jon Xabier Vidal y Sana N’ Diaye se están adaptando a la perfección desde el primer día a un Club Deportivo El Ejido con el que ya debutaron la semana pasada, siendo ambos titulares en el once celeste ante el UCAM Murcia en Santo Domingo, que acabó en 1-1.

"Estoy muy contento por haber debutado en este club. Me han acogido muy bien, demostrándome mucho cariño y gracias a ellos mi incorporación ha sido mejor. Estoy muy contento por la forma en la que me han arropado", confiesa el mediocentro de origen senegalés, que recuerda que "el partido no salió como queríamos, pero por lo menos logramos un punto".

La mirada del vestuario está totalmente puesta ahora en el duelo del domingo a las 11:30 horas en casa del filial del Granada y Sana comenta que "será un partido muy complicado, los filiales juegan muy bien y nosotros tenemos que ir a intentar llevarnos los tres puntos, porque nos hacen mucha falta. Esta es la siguiente final de todas las que nos quedan".

Por su parte, el lateral izquierdo Jonxa, que jugó todo el encuentro ante los universitarios en su estreno con el conjunto del Poniente almeriense, reconoce que tuvo "buenas sensaciones en el campo y con los jugadores, me adapto rápido al entrenador, al estilo de juego, estoy muy contento". Sobre la contienda de este fin de semana ante el cuadro nazarí, el de Leioa admite que "creo que sumar de tres en tres en importantísimo, así que enchufados y con ganas de llevarnos los tres puntos ante un rival directo y nos daría un empuje en la clasificación para conseguir el objetivo". Ambos jugadores, pese a llevar menos de dos semanas en el club, ya han hecho una gran aportación tanto sobre el terreno de juego como fuera, dando ese plus de motivación por la fuerza y las ganas con las que han llegado.