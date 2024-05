El Ejido Futsal cae ante O Parrulo y dice adiós al sueño del play off (1-2)

Fue bonito mientras duro, pero El Ejido Futsal acabó diciendo adiós al sueño del play tras caer en casa ante O Parrulo cuando había conseguido lo más difícil ganando sus cuatro encuentros previos. Los celestes tenían que ganar a los gallegos y esperar una derrota de Full Energía Zaragoza en su visita a Ibiza, pero ni una cosa ni la otra se produjo. Los del Poniente terminaron perdiendo tras encajar un tanto de Hélder en el último minuto cuando jugaban ya con portero-jugador, mientras que los maños, quienes se marcharon al descanso por detrás en el marcador, lograron remontar para asegurar su quinta plaza.

Toda una final por el play off afrontaba este sábado el conjunto celeste en la última jornada del campeonato en la categoría de plata. Ganar o ganar, eso era lo único que le valía al equipo dirigido por José Escrich, que además tenía que esperar una derrota de Full Energía Zaragoza en Ibiza. De esta manera, los ejidenses encaraban el encuentro con la obligación de llevarse los tres puntos y siendo conscientes de que todo lo que no fuera vencer impediría que pudieran asaltar la quinta plaza.

Los visitantes tuvieron la primera con una ocasión que acabó perdiéndose por línea de fondo, pero no tardaron los ejidenses en probar suerte. Prácticamente en la siguiente jugada lo intentó el brasileño Beto con un disparo que tocó en un rival para forzar el saque de esquina. Todo ello mientras comenzaban a llegar malas noticias desde Ibiza, puesto que los maños lograron adelantarse en el marcador. Los ejidenses continuaron buscando el gol, teniéndola Josete al rematar de cabeza un saque de esquina, pero el balón se marchó fuera.

Y a los cinco minutos Juanan a la media vuelta estuvo cerca de hacer el primero tras un pase de Peña, pero su disparo se estrelló en el cuerpo del portero. Por su parte, en Ibiza el conjunto balear igualaba su partido frente a Full Energía Zaragoza, equipo con el que los ejidenses se estaban disputando el último billete para el play off. No obstante, los gallegos también buscaron adelantarse en el marcador, teniéndola a los seis minutos con un disparo que repelió Jesús Gómez.

Un minuto más tarde fue Iván Rumbo el que la tuvo, pero volvió a aparecer una vez más el portero celeste. También avisaron los ejidenses con un tiro de Juan Carlos, si bien el balón se estrelló en la madera. Y en Ibiza volvieron a adelantarse los maños. Antes de llegar al ecuador del primer tiempo lo intentó el visitante Helder, estrellándose su disparo en un rival. Sin embargo, el gol de los gallegos no se hizo esperar más y a los diez minutos Josete mandó el balón al fondo de su propia portería al intentar cortar un pase lateral.

Beto responde con rapidez

Duro golpe el que estaban recibiendo los celestes, quienes no estaban siendo capaces de hacer sus deberes. Josete intentó resarcirse de su error, pero su disparo lo acabó desviando Regueira. Aunque no tardaron los ejidenses en igualar choque y tan solo un minuto después Peña, a pase de Beto, disparo desde la frontal para empatar el partido. Y casi acto seguido en Ibiza los zaragozanos veían como su rival ponía las tablas en el electrónico.

A pesar de que los ejidenses eran quienes realmente estaban necesitados, los ferrolanos también gozaron de ocasiones para volver a tomar ventaja. Así, en el 12' Helder gozó de una doble ocasión que se topó con la reacción de Jesús Gómez para evitar que los gallegos se adelantaran de nuevo. También tuvo que intervenir el guardameta celeste poco más tarde, en esta ocasión para desviar un disparo de Novoa. Mientras, Juanan también la tuvo con un lanzamiento de falta que sacó con las manos el guardameta.

Poco a poco el conjunto dirigido por José Escrich comenzaba a llegar más a portería, teniéndola también con un tiro cruzado de Beto que le acabó sacando el guardameta con la pierna. A falta de cinco minutos también probó fortuna Amin, pero el disparo del galo se marchó fuera. Aunque los gallegos también pudieron mandar un serio aviso en la recta final del primero tiempo con un pase atrás de Rubén Orzáez que pilló a su compañero adelantado.

Por su parte, en los últimos minutos Cerviño estuvo a punto de hacer el segundo, pero su disparo tocó en la rodilla de un defensor y acabó sacándola el guardameta. El propio Cerviño lo volvió a intentar, encontrándose una vez más con la reacción del guardameta gallego. Con el uno a uno en el luminoso ambos equipos ponían rumbo a vestuarios. Todo ello mientras que en Ibiza llegaban buenas noticias para los ejidenses, puesto que los baleares le dieron la vuelta al marcador en su partido frente a Full Energía Zaragoza.

Los celestes necesitaban adelantarse en el marcador durante la segunda mitad

Los celestes estaban comprobando como todo se le estaba poniendo de cara para ser equipo de play off. Quizás ello les hizo comenzar el segundo tiempo generando prácticamente una ocasión tras otra. Peña lo intentó casi nada más reanudarse el partido, evitando Regueiro una vez más el tanto de los ejidenses. También probó suerte Beto, quien se topó por enésima vez con la reacción del guardameta. Prácticamente en el mismo minuto avisó de nuevo Beto tras un pase de tacón de Josete, si bien su disparo se marchó fuera.

El encuentro estaba convirtiéndose en un asedio de ocasiones de los ejidenses, quienes también la tuvieron en una falta ejecutada por Juanan que desvió el portero. El rechace le cayó a Josete, pero su disparo acabó yéndose fuera. Un minuto más tarde Juanan lo intentó nuevamente con un disparo tras darse la vuelta, aunque una vez más marchándose su tiro fuera. Por su parte, el meta Jesús Gómez también probó fortuna después de salir a campo contrario con un disparo que tampoco tomó dirección portería.

En Ibiza continuaba siendo el resultado favorable para los intereses de El Ejido Futsal, pero los del Poniente aún no estaban haciendo sus deberes. Casi todo eran ocasiones de los locales, si bien el visitante Helder también la tuvo con un disparo que se marchó alto. Mientras, Josete avisó una vez más con un tiro que se fue otra vez más fuera. Mientras, a falta de poco más de un cuarto de hora para el final la tuvo Cerviño, pero metió las manos el guardameta para evitar que los celestes le dieran la vuelta al marcador.

No cesaban de llegar las ocasiones de los celestes ya fueran en las botas de Josete, Juanan, Mendive o Beto. Aunque sin ser capaces de anotar el tan necesario segundo tanto. Por su parte, llegado casi el ecuador de la segunda parte la tuvo Rubén Orzáez la tuvo con un disparo que se perdió por línea de fondo. También probó fortuna el visitante Domingos, pero su disparo se marchó fuera. Mientras, avisó igualmente Novoa con un tiro que acabó tocando en un futbolista ejidense.

No obstante, los ejidenses continuaban protagonizando todo un carrusel de ocasiones. De esta manera, superada la media hora Juanan no llegó a meter la pierna para conectar un disparo cruzado de Cerviño. El propio Cerviño probó fortuna con un disparo de larga distancia que se marchó fuera. Y Juanan también probó suerte a falta de poco más de seis minutos para el final con un disparo que nuevamente se marchó fuera. Por su parte, en Ibiza Full Energía Zaragoza recortaba distancias, si bien el resultado ahí le seguía beneficiando a los celestes.

Seguían los celestes sin darse por vencidos, buscando una y otra vez anotar su segundo tanto de la tarde. Amín lo intentó con un remate de volea en la ejecución de un saque de esquina, si bien no le pegó bien y su disparo se fue fuera. Y a menos de cuatro minutos para que sonara la bocina un error en la salida de Jesús Gómez, a punto estuvo de costarle caro a los ejidenses si bien Iván Rumbo no fue capaz de adelantar a los gallegos.

Pero el asedio de ocasiones seguía siendo protagonizado por los celestes, quienes las tuvieron también en las botas de Peña y sin éxito por enésima vez. Fue entonces, a tres minutos para llegar al final del choque, cuando José Escrich solicitó tiempo muerto e introdujo a Peña para ejercer de portero-jugador. Los ejidenses no estaban haciendo sus deberes y en Ibiza los zaragozanos consiguieron igualar su encuentro. A pesar de la mala noticia, puesto que ya por mucho que ganaran la victoria no les servía a los del Poniente, no dejaron de intentarlo.

A escasos dos minutos y medio para la conclusión de la contienda la tuvo Cerviño, sacándole el disparo el guardameta. Apenas segundos más tarde el propio Cerviño lo intentó una vez más deteniendo el portero. Y en Ibiza continuaban llegando malas noticias, logrando Full Energía Zaragoza darle la vuelta al marcador. Aunque los ejidenses seguían sin darse por vencidos, teniéndola también en las botas de Mendive, si bien el portero una vez más evitó el segundo tanto de los ejidenses.

El segundo gol de la tarde se le estaba resistiendo demasiado a los celestes, quienes con el tiempo casi cumplido recibieron el decisivo mazazo cuando Helder remató de cabeza una falta puesta desde su propia área por Rubén Orzáez para adelantar a los gallegos. El sueño del play off acabó marchitándose para El Ejido Futsal, que no fue capaz de hacer sus deberes y al que tampoco le acompaño el resultado en Ibiza, y la próxima temporada continuará militando en la categoría de plata.