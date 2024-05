El Ejido Futsal, a por el milagro del play off

Era muy difícil creer hace no tanto, apenas un mes atrás, pero El Ejido Futsal ha decidido aferrarse al milagro del play off hasta el último momento. Los celestes llegan a la última jornada del campeonato en la categoría de plata todavía con vida en la lucha por un billete para disputar la fase de ascenso, si bien necesitan de una proeza para ello. A tres puntos de la quinta plaza, que ocupa el Full Energía Zaragoza y al que le tienen ganado el gol average, los del Poniente reciben a las 18:00 horas a O Parrulo Ferrol con la obligación de ganar y esperar una derrota de los maños.

Con marzo llegando a su fin y después de caer en su visita a un rival directo como el Sala 5 Martorell los ejidenses prácticamente decía adiós al sueño del play off. A doce puntos de la quinta plaza con tan solo quince por disputarse, los celestes, ya sin el más mínimo margen de error, necesitaban protagonizar una gesta para toda una gesta. Sin embargo, a pesar de de la más que difícil misión el conjunto dirigido por José Escrich no se dio por vencido y ha conseguido llegar a esta última fecha con opciones de conseguir lo que por aquel entonces parecía casi imposible.

Los celestes reciben a los gallegos, a los que ya se impusieron en el encuentro de ida, después de ir sumando de tres en tres en estas últimas cuatro jornadas. Algo que los ejidenses no habían logrado hasta ahora, siendo incapaces de encadenar más de dos victorias hasta el comienzo de esta racha. Racha en la último triunfo llegó el pasado domingo en el viaje a tierras sevillanas para medirse al Betis B, al que acabaron imponiéndose y que supuso el descenso de los verdiblancos.

Una dinámica que los ejidenses quieren seguir prolongando y conseguir su quinta victoria consecutiva. Aunque no le queda otra a los del Poniente, quienes son conscientes de que todo lo que no sea ganar supondría acabar sus opciones de play off y poco les importaría lo que sucediera en Ibiza en el duelo de Full Energía Zaragoza. Asimismo, durante este tiempo los celestes han sido capaces de vencer a rivales directos como el propio conjunto maño, el Levante o el UMA Antequera, segundo clasificado y que durante gran parte de la temporada ha sido el líder de la categoría.

Distinta es la situación en la que se encuentran los ferrolanos, quienes llegan a esta última jornada del campeonato sin nada en juego. Séptimos clasificados e inmediatos perseguidores de los celestes, de los que les separan seis puntos, viajan a tierras ejidenses ya sin opciones de entrar en puestos de play off después de sus dos últimas derrotas sufridas frente al Unión África Ceutí y el Barça Atlètic, respectivamente. Asimismo, en las filas del conjunto gallego milita un viejo conocido de El Ejido Futsal como es el caso del cierre almeriense Negro, quien llegara a pertenecer al conjunto ejidense en la temporada del ascenso a Segunda División y el primer curso en la categoría de plata.

Para este encuentro José Escrich contará con la baja de David Señoret, quien se perderá el último choque de la competición liguera al tener que cumplir su partido de sanción tras su expulsión de la pasada jornada en la visita al Betis B. Por su parte, los gallegos no cuentan con ninguna baja por sanción para su duelo contra el conjunto ejidense.