El Ejido Futsal vence en su visita al Betis B para soñar con el play off (2-3)

Costaba y mucho creer semanas atrás en el milagro, pero El Ejido Futsal ha decidido aferrarse con todo a él y continúa con vida en la lucha por el play off, cuyo sueño sigue estando muy vivo. Los celestes, que estaban obligados a ganar, lograron llevarse los tres puntos de su visita al Betis B gracias a los tantos de Juanan, Jesús Gómez y Mendive. Un triunfo, cuarto consecutivo, con el que el conjunto dirigido por José Escrich se coloca a tres puntos de la quinta plaza, que marca el Full Energía Zaragoza y al que le ganan el gol average, con tan solo una jornada por disputarse.

Era toda un final la que tenían que disputar este domingo los ejidenses, quienes viajaban a tierras sevillanas con la obligación de llevarse los tres puntos. No les quedaba otra a los celestes si querían mantenerse con vida en la lucha por hacerse con un billete para el play off, puesto que todo lo que no fuera ganar les dejaba ya sin opciones matemáticas. Pero los del Poniente ya venían demostrando semanas atrás que ni mucho menos se iban dar por vencidos tan fácilmente.

Después de que el Full Energía Zaragoza cayera este pasado sábado en el derbi de la capital maña, los celestes no querían decir adiós al sueño del play off por culpa propia. Si en anteriores jornadas les había tocado medirse a rivales de la zona alta de la tabla, en esta ocasión tenían que enfrentarse a un equipo de la parte baja y que se encuentra luchando por la permanencia en la categoría de plata como es el Betis B. Pero ni mucho menos el conjunto dirigido por José Escrich se esperaba un partido fácil.

Los celestes salieron con todo a por la victoria en su visita al filial verdiblanco, logrando adelantarse en el marcador casi llegado el primer cuarto de hora. Fue Juanan, el máximo goleador de la categoría de plata con cerca de una treintena de goles, el encargado de anotar el tanto inaugural. El partido ya estaba donde los ejidenses querían, que por el momento estaban haciendo los deberes. Pero apenas dos minutos antes de que sonara la bocina los béticos empataron el choque y con el uno a uno en el electrónico ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

No le sentó nada mal el paso por vestuarios a los ejidenses, quienes a los pocos minutos de la reanudación se volvieron a poner por delante con un tanto del meta Jesús Gómez. Y antes de llegar a la media hora Mendive amplió distancias, encarrilando el encuentro. Sin embargo, tan solo un minuto más tarde recortaron distancias los verdiblancos. Pero no se movió más el marcador y los celestes se llevaron tres puntos imprescindibles para seguir soñando por el play off, situándose a tres puntos de la quinta plaza. Mientras, los béticos certificaron su descenso a Segunda B. La próxima jornada El Ejido Futsal recibirá a O Parrulo en otro partido que se puede calificar de final, necesitando ganar y que Full Energía Zaragoza vuelva a perder.