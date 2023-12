El Ejido Futsal afronta otro partido clave por el play off

Con la primera vuelta del campeonato en Segunda División llegando a su recta final, El Ejido Futsal no se puede despistar en su lucha por un billete para el play off. Disputado ya el primer tercio del curso, los celestes todavía no han pisado las cinco primeras plazas, por lo que necesitan comenzar a encadenar victorias. La primera oportunidad la tendrá el conjunto que dirige José Escrich este sábado cuando desde las 20:00 horas se mida al Levante en Paterna.

Los ejidenses tendrán que medir sus fuerzas con otro de los candidatos al ascenso como es el conjunto granota, que la pasada temporada militaba en la máxima categoría, por lo que se presenta como otro partido clave para los del Poniente. Además, los celestes tan solo se encuentran a dos puntos de los azulgranas, de forma que un triunfo les permitiría dejar atrás a un rival y no escaparse de la pelea por entrar en el play off a final de curso.

El conjunto ejidense viaja a tierras valencianas después de rescatar un punto en casa frente al Sala 5 Martorell, en un partido que llegaron a ir con tres goles de desventaja, y de caer eliminados en Copa del Rey ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, de Primera División. Por su parte, los granotas llegan a la cita después de reencontrarse con la victoria en la visita al Barça Atlètic tras cuatro encuentros sin vencer.

"Nos está costando llevarnos los tres puntos y de uno en uno no conseguimos nada"

El técnico de El Ejido Futsal es consciente de que su equipo no puede continuar dejándose puntos en el camino. "No es una distancia muy importante, pero si sigues sin ganar eso se puede ir ampliando", comentó José Escrich. "Nos está costando llevarnos los tres puntos y de uno en uno no conseguimos nada. Queremos llegar arriba y la semana que viene nos visita el líder en casa", afirmó también el entrenador del conjunto ejidense antes de viajar a Paterna.

Además, José Escrich se enfrentará a un viejo conocido, puesto que llegó a dirigir a los granotas, por primera vez lo que consideró con "sensaciones encontradas". "Me sabe mal que nos encontremos en Segunda porque es un equipo que merece estar en Primera", añadió. Sobre su rival manifestó que "han hecho un trabajo espectacular, están compitiendo como jabatos y espero que vuelvan donde se merecen", señalando que "es un equipo muy joven, que corre y aprieta desde el primer minuto, similar a Martorell, muy agresivo arriba".