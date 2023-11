El Ejido Futsal, centrado de nuevo en Liga

Superada la página de la Copa del Rey, El Ejido Futsal vuelve a centrarse de lleno en la Liga. Los celestes reciben este sábado a las 18:30 horas al Sala 5 Martorell después de no haber podido dar la sorpresa el pasado miércoles en el torneo del KO ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El conjunto que dirige José Escrich regresa a la competición regular con el objetivo de conseguir una nueva victoria en casa tras escapársele el triunfo la pasada jornada en la visita a Mengíbar.

Los ejidenses se miden a los catalanes con la necesidad de llevarse los tres puntos para seguir metido en la pelea por un billete para el play off, que marca el Full Energía Zaragoza y que tiene a tres unidades. Es por ellos que el conjunto celeste no puede permitirse fallar y más como local, queriendo hacerse fuerte ante su gente a la que ya le dieron una alegría frente a Burela. Además, su rival de este sábado, que cumple su segunda temporada en la categoría de plata, se encuentra por delante en la clasificación.

Tres puntos solo los que separan a ambos equipos, ocupando la sexta plaza los barceloneses cuando se han disputado ya las nueve primeras jornadas. De esta manera, los del Poniente afrontan un partido clave en la lucha por el play off, el gran objetivo un año más de El Ejido Futsal. Por su parte, si los celestes no pudieron dar la sorpresa en la Copa del Rey, Sala 5 Martorell tampoco lo logró superar a un Primera División como el Manzanares ante el que cayó en el último minuto.

Sobre la situación del equipo José Escrich es consciente de que su equipo no puede fallar mucho más. "Tenemos que dar un golpe en la mesa, volver a ser los que éramos antes, trabajar los cuarenta minutos, llevarnos los partidos a nuestro terreno. No podemos salir con otra mentalidad que no sea dar el 100% e ir a por los tres puntos que para nosotros son oro", afirmó el entrenador del conjunto ejidense. Asimismo, ante los numerosos encuentros entre rivales directos el técnico celeste considera que "todo lo que sea ir sumando te va a permitir ir escalando posiciones".

Por otra parte, El Ejido Futsal llega a la cita con dudas de quién podrá estar disponible. "El equipo se encuentra muy cómodo, vamos a ver cómo tenemos a la gente, porque tras el partido frente a Córdoba aún tenemos a jugadores cansados y con algún golpe y esperamos que en el momento del partido los podamos tener al 100%", señaló Escrich. "Tenemos a los jugadores con muchos minutos en las piernas, pero con los que tengamos disponibles tenemos que hacer bien las cosas, porque todos están capacitados para ello", añadió también.