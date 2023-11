El Ejido Futsal busca dar la sorpresa en la Copa del Rey

Más de 365 días después El Ejido Futsal tendrá la oportunidad de volver a medirse en partido oficial a un equipo de Primera División. Será un año más en la Copa del Rey cuando los celestes se vean las caras ante un rival de la máxima categoría del fútbol sala español. Si las dos últimas temporadas a los del Poniente les tocó enfrentarse al todopoderoso Movistar Inter, al que no pudieron derrotar, en esta ocasión será el Córdoba Patrimonio de la Humanidad el que visite este miércoles (20:00 horas) al conjunto dirigido por José Escrich.

El conjunto ejidense llega a la cita después de que superase al Blanca, de Tercera División, en la anterior eliminatoria, venciendo a los murcianos con un resultado de dos a cinco. Mientras, para los cordobeses este será el primer partido de Copa del Rey que disputen en la presente temporada, puesto que no es hasta ahora cuando han entrado los equipos de Primera División a excepción del FC Barcelona y del Mallorca Palma Futsal.

No lo tendrán fácil los celestes ante un equipo de superior categoría, el cual marcha en undécima posición con quince puntos, pero los de José Escrich quieren darle una alegría a su afición y dar una de las sorpresas en este cuarta eliminatoria de la Copa del Rey. Más aún cuando las cosas no le están terminando de salir a los ejidenses en este casi primer tercio del campeonato, no habiendo pisado todavía los puestos de play off en los que tanto ansían estar a final de curso.

Las entradas para este encuentro se podrán comprar también el día del partido en taquilla, teniendo un precio de diez euros para adultos mayores de 21 años, de siete euros para jóvenes de entre 16 y 21 años, de cinco euros en el caso de la entrada infantil para menores de nueve a quince años, mientras que los menores de nueve años entran gratis. Por su parte, a aquellas personas que adquieran su entrada de forma anticipada les costará dos euros menos, pudiendo hacerlo en la oficina del club ejidense en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas los días laborables. Asimismo, los abonados celestes gozarán de un 50% de descuento.