El Ejido Futsal, ante una finalísima por el play off

Ganar, eso es lo único que le vale a El Ejido Futsal este sábado en lo que será toda una final por hacerse con un billete para el play off. A siete puntos de la quinta plaza, que marca el Unión África Ceutí, con tan solo nueve por disputarse los celestes reciben a la 16:00 horas al Full Energía Zaragoza, cuarto y a nueve puntos de los ejidenses, con la obligación de llevarse la victoria. No le queda otra al conjunto que dirige José Escrich, que afronta otro partido más sin margen de error.

Aunque en esta ocasión no podrá ser en su feudo habitual como es el Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido debido a la celebración de las fiestas de San Marcos en el municipio. Así, los celestes se tendrán que desplazar al Pabellón de Deportes de Santa María del Águila, cambiando de superficie para jugar en esta ocasión sobre goma en lugar de sobre parqué. Un contratiempo al que tratarán de sobreponerse los ejidenses este sábado.

Después de sus dos últimos triunfos ante el Levante y el UMA Antequera, ambos con remontada, los celestes intentarán lograr su tercera victoria consecutiva para mantener vivo el sueño del play off. Algo que los ejidenses todavía no han conseguido durante la presente temporada y que tratarán de lograr por primera vez. Todo ello siendo conscientes de que no pueden permitirse fallar, puesto que el más mínimo tropiezo supondría decir adiós a la pelea por la quinta plaza.

Con nueve puntos de ventaja sobre los ejidenses, los aragoneses, con los que los celestes empataron a dos en la ida, llegan a la cita con el objetivo de terminar de sellar su billete para el play off. Aunque también lo hacen con el ánimo de reencontrarse con la victoria tras la derrota sufrida la pasada jornada frente al Barça Atlètic, uno de los equipos de la zona baja de la tabla. Asimismo, los maños también quieren mantenerse con opciones de subir un puesto en la tabla y al mismo tiempo pretenden evitar que le dé caza el Unión África Ceutí, del que le separan dos puntos.

Para este encuentro José Escrich recupera a Amin después de regresar de su convocatoria con la selección absoluta francesa, con la que ha disputado varios amistosos como preparación para el Mundial que se disputará en Uzbekistán este mismo año. Una baja con la que han contado los ejidenses durante las dos últimas jornadas puesto que ya se había perdido el encuentro frente al Levante al tener que cumplir sanción por su expulsión en Martorell.