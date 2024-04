El Ejido Futsal da la sorpresa ante el UMA Antequera y sueña aún con el play off (1-2)

Todavía no ha dicho su última palabra El Ejido Futsal, que una semana más se niega a decir adiós al play off. Si la pasada semana los celestes tuvieron que tirar de épica para ganar al Levante, en esta ocasión también les tocó remontar para dar la sorpresa ante el UMA Antequera, segundo clasificado y uno de los aspirantes al ascenso directo. Alvarito adelantó a los malagueños en la primera parte, igualando Josete justo antes del descanso. En la recta final Mendive se aprovechó de un error de Conejo para darle la victoria al conjunto de José Escrich. Un triunfo con el que los del Poniente reducen a siete puntos, cuando tan solo restan nueve por disputarse, su distancia con la quinta plaza tras el empate del Unión África Ceutí.

Los ejidenses viajaban hasta tierras malagueñas con el complicado reto de ganar a uno de los gallitos de esta Segunda División para aferrarse a sus mínimas opciones de conseguir un billete para el play off. A nueve puntos de la quinta plaza con tan solo doce por disputarse aún los celestes no podían permitirse fallar, por mucho que hasta la fecha nadie hubiera logrado llevarse los tres puntos del Fernando Argüelles. Por su parte, el conjunto universitario necesita reencontrarse con la victoria para mantenerse metidos de lleno en la lucha por el ascenso directo.

El reto era complicado, pero los celestes no tardaron en tener la primera con un disparo de Cerviño que sacó Conejo. También lo intentó David Señoret, pero su disparo se marchó alto. Sin embargo, los malagueños no tardaron en adelantarse en el marcador y a los cuatro minutos Alvarito se la picó a Jesús Gómez para poner en ventaja a los locales. Eran los universitarios quienes estaban protagonizando las principales ocasiones. De esta manera antes de que se cumplieran los diez primeros minutos la tuvieron Nando Torres, con un tiro que tocó en un defensor, y Davilillo con un disparo que taponó Jesús Gómez.

También probó fortuna Alan, pero se volvió a topar con el guardameta. Por su parte, Jesús Gómez tuvo que realizar una nueva parada a Davilillo para evitar que los antequeranos ampliasen su distancia. Respondieron los celestes con un disparo de Josete que se estrelló en el larguero a los trece minutos. Los celestes comenzaban a generar ocasiones, pero los malagueños continuaban haciendo lo propio. Así, la tuvo también Miguel Conde con un tiro que desvió una vez más el guardameta del conjunto ejidense.

El encuentro se estaba convirtiendo en una sucesión de ocasiones para uno y otro equipo. En la recta final la tuvo el celeste Cerviño que desvió el guardameta. Y por muy poco los malagueños no hicieron el segundo. Nando Torres en un contraataque se plantó solo ante el portero pero no estuvo acertado en la finalización y taponó su disparo Jesús Gómez. Parecía que ambos equipos se iban a marchar con la mínima ventaja local. Pero en el último minuto del primer tiempo Josete empató el partido tras pillar el rechace de un tiro previo de Mendive.

Salieron algo mejor los celestes, quienes gozaron de las primeras ocasiones del segundo tiempo. Juan Carlos la tuvo en el 25', pero su disparo lo detuvo Conejo. Y un minuto más tarde el mismo jugador probaba fortuna en una jugada ensayada en un lanzamiento de falta, aunque sin éxito. También la tuvo Josete, pero volvió a intervenir el guardameta malagueño. Por su parte, los locales tuvieron el segundo en un disparo de Leandrinho que se marchó fuera por muy poco.

Más tarde la tuvo una vez más Leandrinho, pero su disparo se perdió por la línea de fondo. Pero sería los ejidenses quienes acabarían haciendo el segundo. Restaban tan solo cinco minutos cuando Mendive se aprovechó de un error de Conejo, quien no llegó a despejar un pase desde su propio campo de David Señoret y sin oposición mandó el balón al fondo de las mallas. Los malagueños decidieron apostar por el juego de cinco.

Miguel Conde tuvo el empate, pero su disparo se estrelló en la madera. No paraban de tener ocasiones los locales, quienes los intentaban una y otra vez sin éxito. Davilillo la tuvo a falta de cuatro minutos y David Señoret la sacó. También la tuvo Leandrinho, desviando su disparo Jesús Gómez. No se rendían los malagueños ante los celestes, quienes apenas dispusieron de una ocasión de Mendive que detuvo Miguel Conde como portero-jugador. No se movió más el marcador y los tres puntos viajaron hasta tierras almerienses. Una victoria con la que El Ejido Futsal reduce a siete puntos, restando tan solo nueve por disputarse, su distancia con la quinta plaza tras el empate de Unión África Ceutí. La próxima jornada tendrá que recibir a Full Energía Zaragoza.