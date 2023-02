El Pozo Murcia acaba con el sueño del Sporting Almería (1-8)

Fue bonito mientras duró. Adiós al sueño de la Copa de España de este Sporting Almería. El Aljucer El Pozo Murcia, uno de los clubes más grandes del fútbol sala nacional, pasó en todo momento por encima de los rojiblancos y se mete en la gran final con el firme propósito de revalidar el título cosechado el pasado curso. Los rojiblancos, que están completando una histórica temporada en su estreno en la máxima categoría juvenil, se marchan de Granada con el orgullo de haber podido llegar hasta semifinales, pero con la espinita de no haber podido poner en más aprietos a los murcianos.

Los almerienses, que llegaban a la cita de semifinales después de golear el viernes al Gora Bilbao, se presentaban en el Palacio de los Deportes de Granada con el firme propósito de dar la gran campanada para quedarse a un paso de su gran gesta. Pero apenas inquietó al conjunto charcutero, que a los seis minutos ya se adelantó en el marcador con un tanto de Antonio David en una jugada de estrategia en la ejecución de un saque de esquina.

Minutos más tarde, en un nuevo saque de esquina los murcianos hicieron el segundo. Juanico, una de las grandes figuras del partido, puso firmó un verdadero golazo con la pierna zurda al mandar un obús ante el que nada pudo hacer el meta almeriense. El balón pasó por medio de la defensa rojiblanca y el jugador del conjunto pocero no perdonó. Ante tal tesitura, Antonio Suárez no dudó en sacar portero-jugador viendo que ya no había nada que perder.

A pesar de las ocasiones de los murcianos, que incluso tuvieron un disparo a la madera, no se movió ya el electrónico antes de que los jóvenes futbolistas se marcharan a vestuarios. La diferencia era importante, pero los almerienses todavía tenían por delante veinte minutos para darle la vuelta al encuentro. Eso creían, aunque finalmente acabó siendo un espejismo.

El segundo tiempo fue un dominio absoluto del conjunto jamonero, que no tuvo piedad de su rival. De esta manera, los goles comenzaron a llegar prácticamente uno tras otro. El tercero lo firmó Juanca (22'), el cuarto Mario Cárceles (24'), el quinto Alejandro García (25'), el sexto de nuevo Alejandro (26') y el séptimo Robles (31') antes del tanto del honor de los rojiblancos que tuvo lugar a falta de algo más de siete minutos de partido. Pero por si la ventaja no fuera suficiente, Alejandro materializó en el 39' el tercero de su cuenta particular para subir el octavo al marcador.

Un resultado demasiado abultado que puso fin al sueño copero de este Sporting Almería, que tendrá que ver a través de sus pantallas la finalísima que el Aljucer El Pozo Murcia, cuyos jugadores dedicaron el triunfo a su míster después de su reciente paternidad, disputará este domingo ante el ganador de la otra eliminatoria de semifinales que disputan la UD Las Rozas y el FC Barcelona.