Los equipos almerienses ya conocen sus rivales en la Copa de Andalucía

Los equipos almerienses ya conocen sus rivales para las fases provinciales de tercera edición de la Copa de Andalucía, con la novedad de que por primera vez participan clubes de Segunda Andaluza (y de Tercera en el caso de existir esa división, algo que no ocurre en Almería). Si el torneo copero de Primera Andaluza lo disputan del segundo al noveno clasificado de la anterior edición liguera, a partir de la próxima temporada lo jugarán del segundo al octavo, yendo esa plaza sobrante para el campeón del torneo copero de Segunda Andaluza.

Los encuentros de ida de los cuartos de final se celebrarán la próxima semana, mientras que la vuelta será el 10 de septiembre, siete días antes de que arranque la máxima categoría provincial, cuyo calendario ya ha sido sorteado. El Garrucha, que está cerca de meterse en la Copa del Rey, defiende el título midiéndose al Comarca de Níjar, disputándose el primer encuentro en tierras garrucheras. El Viator, por su parte, jugará con el Albox, celebrándose la ida en el Antonio Palenzuela. El Poli Ejido tendrá derbi ante Las Norias, viéndose ambos las caras primero en Santa María del Águila, mientras que el Vera recibirá la próxima semana al Cuevas.

El Viator y el Poli Ejido disputarán el torneo finalmente a pesar de no lograr la clasificación la pasada temporada. Ocupan las plazas del Sporting de Almería, cuyo equipo no ha sido registrado en liga pesar de que comunicó que iba a transformarse en 'Roquetas de Mar CF', y del Carboneras, que no ha formalizado la inscripción para el torneo copero. El Ciudad de Roquetas quedó en la pasada liga por delante de los viatoreños y ejidenses, pero tampoco sacarán equipo esta temporada.

En la fase de Segunda Andaluza, el Comarca del Mármol pasará a semifinales si ningún equipo se inscribe para ocupar esa plaza libre. Los otros enfrentamientos son el Vícar Cultural-Roquetas 2018, Los Gallardos-Vopafuba Pechina y Atlético Maavi-Maavi. En las otras provincias andaluzas los equipos que lograron ascender la pasada temporada no disputan el torneo, pero no es el caso de Almería al existir un número más reducido de equipos. El Atlético Bellavista, el Balerma 2015 y el Comarca Nacimiento han declinado la opción de jugar, aprovechándose de ello, el Roquetas 2018, el Atlético Maavi y el Vopafuba Pechina.

Dos plazas para la Copa del Rey 24-25

Los ocho campeones andaluces del torneo copero de Primera Andaluza se miden a doble partido, quedando cuatro equipos que entran en liza en la Copa de Andalucía, que se disputa a partido único en octavos, semifinales y final. A los octavos de final acceden esos cuatro conjuntos más los dos quintos y sextos de División de Honor, mientras que en los cuartos de final aparecen los terceros y cuartos clasificados de División de Honor. Los dos finalistas de la Copa de Andalucía (hasta la final no se cruzan andaluces occidentales con orientales) tienen el deseado billete para la previa de la siguiente edición de la Copa del Rey después de seis eliminatorias y diez partidos en total. Tras superar esta primera eliminatoria, espera un rival de Primera División que no dispute la Supercopa de España.