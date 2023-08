El Garrucha vence al Mijas Las Lagunas y está más cerca de la Copa del Rey (1-0)

El Garrucha está cada vez más cerca de hacer historia: se encuentra a 180 minutos de clasificarse para la Copa del Rey. En caso de lograr la machada, sería el primer equipo de séptima categoría en disputar el torneo nacional, algo que nadie otro había logrado hasta el momento. El conjunto almeriense se impuso al Mijas Las Lagunas, que estuvo a punto hace unos meses de ascender a Tercera RFEF, y ahora le toca defender el 1-0 este domingo, a partir de las 19:30 horas, en tierras malagueñas. En caso de igualada en el global, se decidirá desde el punto de penalti al no existir prórroga ni tener valor doble los goles en un empate en el total.

El Mijas Las Lagunas debe voltear ahora la eliminatoria tras morder el polvo en Mojácar, donde se disputó el duelo al estar cambiándose el césped del Emilio Moldenhauer. Ambos equipos presentaron un partido cerrado evitando cualquier fallo que provocase tener que remontar en la vuelta, sin poder contar los malagueños con Lucas, expulsado en el minuto 86. Fue el veterano Josema el que adelantó al Garrucha justo antes del paso por vestuarios, en el 41', con un disparo cruzado. En el segundo acto los almerienses supieron defender el resultado e incluso gozó de alguna oportunidad para ampliar la renta por mediación de Yassine.

El Garrucha se ha reforzado para la magnitud de la empresa con futbolistas que vienen de jugar en superior categoría, caso del propio Josema (procedente del Mazarrón) o Fran López (Águilas). Ahora quiere poner la guinda del pastel después de un largo camino. El conjunto del levante almeriense se deshizo en dieciseisavos de final del Mijas (campeón de la fase provincial en Málaga, no confundir con el Mijas Las Lagunas) en una igualada eliminatoria. En la ida el Garrucha se impuso por 1-0, y en la vuelta perdió por 3-2, pasando desde los once metros después de sobreponerse al gol malagueño en el último minuto del tiempo reglamentario y con la pena máxima errada por Amador en el primer lanzamiento.

También pasó desde el punto de penalti en cuartos de final, a partido único, eliminando al Alhaurín tras el empate (0-0) en los noventa minutos. Antes de estas tres eliminatorias, se deshizo en la fase provincial del Carboneras (0-1 y 2-0), Villa de Albox (0-3 y 1-1) y Sporting de Almería (3-2 y 1-2). Tras cinco eliminatorias y nueve partidos, los garrucheros están más cerca del sueño. En caso de pasar, en semifinales, a partido único, se cruzarían con el ganador del Alhaurín-San Pedro (0-0 en la ida, en el caso del primero). Los dos finalistas de la Copa de Andalucía (hasta la final no se cruzan andaluces occidentales con orientales) tienen el deseado billete para la previa de la siguiente edición de la Copa del Rey. Tras superar esta primera eliminatoria ante un equipo que no disputa categoría nacional, espera un rival de Primera División que no participe en la Supercopa de España.

Cómo es el camino

Los equipos que quedan desde la segunda posición hasta la novena de Primera Andaluza participan la fase provincial de la Copa de Andalucía. Los cuartos, semifinales y final se disputan a doble vuelta, obteniendo el trofeo un equipo de cada provincia. Después de estos seis partidos, los ocho campeones andaluces se miden a doble partido (la ronda acaba de pasar el Garrucha), quedando cuatro equipos que entran en liza en la Copa de Andalucía, que se disputa a partido único en octavos, semifinales y final.

A los octavos de final acceden esos cuatro conjuntos más los dos quintos y sextos de División de Honor, mientras que en los cuartos de final aparecen los terceros y cuartos clasificados de esta categoría autonómica. De los ocho equipos andaluces que quedan vivos, sólo el Garrucha no juega en División de Honor. En el lado de Andalucía occidental, el Algaida se impuso al Tomares (2-1) y el Villafranco, al Chiclana (3-2).