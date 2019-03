La esperanza por bandera en el filial para recibir al Jumilla

Quedan doce partidos para la conclusión de la competición liguera en el Grupo IV de la Segunda División B y la UD Almería B ocupa la penúltima posición, a nueve puntos de las plazas de permanencia. Las matemáticas siguen acompañando a los rojiblancos, pero evidentemente cada vez se le pone más cuesta arriba el objetivo de la salvación al cuadro almeriense con el paso de las jornadas, sobre todo si las victorias, muy necesarias en este momento para mantener vivas sus opciones de permanecer, se resisten.

Ocho encuentros consecutivos encadena el filial rojiblanco sin vencer, pese a que sobre el césped, gracias a los refuerzos invernales y a las ganas que ponen sus jugadores, se está dando la cara. Como se va a dar hoy en casa ante el Jumilla en un duelo que, como todos los que le quedan al Almería B, se toma como un auténtica final. Los de Esteban Navarro quieren hacer un fortín de un Mediterráneo en el que no conocen la derrota desde el pasado mes de noviembre, cuando cayeron ante el Real Murcia por 1-3. Desde entonces, los canteranos de la UDA han vencido como locales al CD El Ejido (2-0) y empatado ante el Talavera de la Reina (2-2) y frente al líder Cartagena (2-2). Para el choque ante los vitinícolas, Navarro no podrá contar con Lin, al que pierde prácticamente todo este mes de marzo al encontrarse el jugador con la sub-22 de China. Otra baja importante, en este caso por acumulación de cartulinas amarillas, será la de Javi Moreno, una pieza clave en el esquema ofensivo del técnico de La Mojonera que, por suerte, recupera al lateral derecho Antonio Navas.

Los rojiblancos son conscientes de que, a estas alturas y viendo su situación clasificatoria, hay mucho que ganar y poco que perder, por lo que no van a arrojar la toalla y seguirán intentando luchar por un objetivo, el de la permanencia, que no es imposible pero que, sin duda, está muy complicado si no se suma de tres en tres. Es lo que desean los almerienses, una esperanzadora victoria ante un cuadro jumillero que llega al Mediterráneo a cinco puntos de las plazas de descenso y, por lo tanto, también necesitado de resultados positivos para alejarse más del peligro.