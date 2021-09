Un espeso Pulpileño cae en San Miguel (1-4)

Con la moral alta por la victoria de la semana anterior en el derbi almeriense en Santo Domingo por 0-1, pero con los pies siempre en la tierra, encaraba el equipo de Sebas López su cuarto partido en la Segunda RFEF. Los del Levante almeriense se reencontraban con su afición, ansiosos por celebrar un nuevo triunfo desde la grada de San Miguel que permitiese además a los rojinegros mantenerse en las posiciones de privilegio de la tabla clasificatoria, zona en la que son un invitado inesperado en este arranque liguero dada su condición de recién ascendidos.

En la parte de arriba de la clasificación quiere moverse también un La Nucía ante el que los locales comenzaron tranquilos, cómodos, quizás con demasiada templanza, ya que con el paso de los minutos los visitantes empezaron a encontrarse cada vez mejor sobre el terreno de juego, al no notar prácticamente mordiente por parte del Pulpileño. Los alicantinos, que llegaban a este choque sin conocer la derrota en lo que va de campaña, se adelantarían en el tanteador con un golazo de Javi Martín en el 20'. El jugador con más calidad del plantel nuciano controló la pelota al borde del área y la clavó por toda la escuadra. Este 0-1 hizo mucho daño a los almerienses, que siguieron mostrándose bastante estáticos, espesos en labores ofensivas frente a un oponente que estaba sabiendo defenderse a la perfección para marcharse al descanso con la mínima ventaja, aunque pudo hacerlo con el 0-2, pero Pizana lo evitó en el 44'.

Tras el paso por el vestuario, López buscó un cambio de rumbo sobre el césped dando entrada a Javi Areso y Borja García, pero este movimiento de fichas no fue efectivo para un Pulpileño que tuvo más la posesión, pero que no generaba prácticamente peligro ante la meta de Valens. Todo lo contrario que le pasaba a Pizana. En el 51', Javi Martín firmaba el 0-2 tras una buena jugada al primer toque de La Nucía, rozando dos minutos más tarde un 0-3 que salvó el meta del equipo almeriense. La contienda estaba muy cuesta arriba para los locales y más aún cuando el colegiado pitó una mano dentro del área local y Mariano hacía el tercero de penalti en el 59'. Los de López, alentados por una afición que no dejó de animar, lo intentaron recomponerse y recortar distancias, pero no podían con un rival muy seguro atrás que en el 85' haría el 0-4, obra de Moisés. Pablo Aguilera, cuya ausencia en el once inicial extrañó, maquilló el resultado a tres minutos del final.