Ya era un secreto a voces, sobre todo tras avisar el perfil @The1cazurreando desde hace varias semanas que estaba muy cerca de concretarse dicha operación, pero ha sido este lunes cuando el Club Deportivo El Ejido ha anunciado de forma oficial el fichaje del mediocentro Leo Ramírez, jugador muy cotizado que procede del Unió Esportiva Cornellá, equipo con el que ha jugado las dos últimas campañas el play off de ascenso a la Segunda División.

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, el centrocampista de 28 años de edad es un jugador que destaca, sobre todo, por su capacidad de recuperación balones y su zurda de oro, ya que es todo un experto en lanzamientos a balón parado. Con su llegada, la entidad del Poniente deja claro que su objetivo como equipo es tener muchísimo protagonismo sobre el terreno de juego la próxima temporada.

Se trata del cuarto refuerzo para el medio campo celeste hasta el momento tras los fichajes de Sergio Pérez, Dani Cara y Parla, a los que se unen las renovaciones de Juanje y Toni. En principio no será la última, ya que el club almeriense estaría buscando un interior izquierdo para tener un centro del campo que ya, a día de hoy, gana enteros para ser la envidia de la categoría de bronce.

El jugador palmense, que cuenta con amplia experiencia en la categoría (Las Palmas Atlético, Cacereño, Arandina o Llagostera), aterriza en tierras ejidendes como fichaje bomba que pone sombra a una extraña e inesperada salida de la entidad que dirige Alejandro Bouza.

La inesperada salida de Álex Moreno del club celeste

Hace dos semanas se anunció la renovación del mediocentro granadino Álex Moreno, que fue celebrada por los fieles celestes al ser uno de los jugadores más destacados del CD El Ejido que este pasado curso logró el ascenso a Segunda B. La entidad informó de su baja con el siguiente comunicado:

Desde el club ejidense quieren transmitirle su máximo agradecimiento por todo lo que aportó al equipo celeste la pasada temporada, controlando y repartiendo juego desde el centro del campo y ofreciendo grandes tardes de fútbol a la afición. Una temporada histórica que finalizó con la consecución del ascenso a Segunda División B, de la que Álex Moreno ha sido protagonista y artífice.

¡Gracias y suerte en tus proyectos de futuro!

Las reacciones por parte de los seguidores ejidendes no se hicieron esperar en redes sociales, sobre todo al no existir una explicación clara en dicho escrito de los motivos por los que el de Huétor Tájar ya no iba a seguir siendo jugador del CD El Ejido. Este diario se puso en contacto con fuentes cercanas al club y al parecer esta situación se ha dado debido a unas diferencias con el técnico Tito García Sanjuán.