Madrileño de 28 años de edad, Parla es un gran conocedor de la categoría de bronce , ya que ha jugado en la misma defendiendo las elásticas de Rayo Vallecano B, Rayo Majadahonda, Calahorra o Recreativo Granada, club del que procede. Se formó en las categorías inferiores del Getafe (2000-2006), posteriormente se marcharía a la cantera del Real Madrid, donde estuvo hasta 2012, llegando a jugar con el equipo madridista C (Tercera División).

EN BREVE

Cabello, agradecido en su mensaje de despedida

TWITTER. Pese a que no es muy dado a este tipo de publicaciones, el ex técnico del CD El Ejido se despedía con este mensaje: “No es fácil despedirse del lugar donde uno ha sido feliz, pero el fútbol y la vida tienen estas cosas. Ha sido un año complicado, pero con trabajo, esfuerzo y perseverancia se lograron los objetivos. Me quedo también con la calidad humana de la familia que conseguimos formas, ya que fue el gran motor para devolver a la ciudad, club y afición al lugar de donde nunca debieron salir. ¡Gracias, Ejido!”.

Rueda de prensa

La presentación oficial de Tito García Sanjuán, este viernes

RUEDA DE PRENSA. El CD El Ejido ha convocado a los medios de comunicación para este viernes 21 de agosto, a partir de las 10:00 horas, a la rueda de prensa de presentación del técnico Tito García Sanjuán. Será en la sala de prensa de Santo Domingo y el entrenador estará acompañado por el director general del club, Javier Fernández, y el gerente de Natura First y Fontain Fresh, Germán Jiménez.