El filial se pega un nuevo tiro en el pie (2-2)

El Almería B sigue sin carburar. Los rojiblancos tan solo pudieron sacar un punto de su visita al Málaga City, encadenado ya seis jornadas sin vencer y complicándose muy seriamente sus opciones de play off. Los de Óscar Fernández se adelantaron hasta en dos ocasiones en el marcador con un doblete de Marciano, quien acabó con la sequía goleadora del filial.

El filial rojiblanco se presentaba en Nerja necesitado de una urgente victoria para no descolgarse del play off de ascenso, encontrándose en su peor momento del curso no vencer en las últimas cinco jornadas. El conjunto indálico visitaba al Málaga City, antepenúltimo clasificado, después de no pasar del empate sin goles la pasada jornada ante el Atlético Malagueño, precisamente quien marca los puestos de promoción y que el sábado goleó al Huracán Melilla.

Por su parte, los malagueños afrontaban la cita también necesitados de puntos para no perder comba en su lucha por la permanencia. El conjunto dirigido por Adri Domínguez concluyó la pasada fecha del campeonato a tres puntos de la salvación después de perder en su visita a El Palo. De esta manera, en el Pepe Luis Bobadilla querían aprovechar el mal momento de su rival para dar un gran paso de cara a sus objetivos a final de temporada.

Comenzado el partido no tardaron los almerienses en ponerse por delante al rematar Marciano con ma testa un medido centro desde el costado zurdo. Los rojiblancos habían puesto fin a su sequía goleadora después de no ver puerta ante el Torredonjimeno, el Arenas de Armilla y el Atlético Malagueño.

Pero todavía no estaba todo dicho. Así, antes de la media hora los locales pusieron las tablas en el marcador. Duro palo para los rojiblancos, pero que minutos más tarde lograron volver a adelantarse en el marcador. Otra vez iba a aparecer Marciano para anotar un nuevo gol de vital importancia para el conjunto indálico.

La segunda parte la encaraban los almerienses creyendo en que de una vez iban a cortar la dinámica negativa. Pero la cosa no terminaron de salirle a los rojiblancos que a falta de un cuarto de hora vieron como su rival ponía las tablas una vez más en el marcador. Un punto que sabe muy a poco a este filial que tiene el play off ya a cinco puntos.

La próxima jornada el filial de Óscar Fernández tendrá un nuevo desplazamiento el próximo fin de semana, enfrentándose el domingo 5 de marzo al colista Huracán Melilla en La Espiguera. Mientras, el Málaga City visitará al Maracena en un duelo directo en la lucha por la permanencia en la quinta categoría del fútbol español.