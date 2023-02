El Almería B más que necesitado de puntos

El filial de la UD Almería está ante uno de sus momentos más urgentes, no ya del curso sino desde que descendiera a la entonces cuarta categoría del fútbol español. El conjunto de Óscar Fernández visita este domingo (18:00 horas) Nerja para medirse al Málaga City, uno de los equipos que se encuentra en posiciones de descenso, con la obligación de ganar si no quieren ver cómo se les escapa el play off que ahora tiene a cinco puntos después de que ayer el Atlético Malagueño no fallase goleando al colista Huracán Melilla.

Los rojiblancos, donde siguen siendo baja Wellington y Andrei tras su sanción por la tangana de Armilla, se presentan en el Pepe Luís Bobadilla en su peor momento del curso después de no conocer la victoria en sus últimos cinco partidos. Un baje bastante pobre para un equipo que este año se volvió a reforzar con fuerza después de quedarse el pasado curso a las puertas del ascenso a Segunda RFEF, cayendo en la última eliminatoria del play off.

Cinco encuentros en los que los unionistas tan solo anotaron gol en su visita al Torredonjimeno, mostrando una terrible sequía aún cuando en sus filas se encuentra el serbio Milovanovic, quien en verano llegara para reforzar al primer equipo y que tras no contar apenas con minutos y para hacerle hueco a Luis Suárez en el plantel de Rubi fue bajado al filial indálico, que milita en la quinta categoría del fútbol español. No cabe duda de que los almerienses están ante una oportunidad única de cortar esta trágica racha, si bien con este equipo nunca se puede saber.